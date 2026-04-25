Giá vàng hôm nay, ngày 25/4/2026: Bật tăng trở lại, SJC trong nước lại giảm hơn 1 triệu đồng sau một ngày

Đời sống 25/04/2026 09:25

Hôm nay, ngày 25/4/2026, sau nhiều ngày lao xuống thì giá vàng thế giới đã phục hồi trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa thành công.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 25/4, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, lên 166,5 triệu đồng và giữ nguyên chiều bán ra 168 triệu đồng. Tuy nhiên so với một ngày trước, vàng miếng SJC tại công ty này giảm 1,2 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng lên 16,65 triệu đồng chiều mua vào nhưng giữ nguyên chiều bán ra 168 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán tại Công ty Mi Hồng hiện là 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 3 triệu đồng ở nhiều công ty khác.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua khi vẫn mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng; vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 165 triệu đồng và bán ra 167,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 25/4/2026: Bật tăng trở lại, SJC trong nước lại giảm hơn 1 triệu đồng sau một ngày
Giá vàng trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 25/4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.710 USD/ounce, tăng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao trong phiên đêm trước là 4.657 USD/ounce. Đà hồi phục này diễn ra khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế và gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Những yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trên thị trường vàng. Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran, bao gồm các biện pháp phong tỏa hải quân nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, đến nay các nỗ lực hòa giải vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Tổng thống Mỹ đã ra lệnh quân đội sẵn sàng hành động mạnh tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kịch bản xung đột Mỹ- Iran có thể khiến thị trường khí đốt toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm thêm ít nhất hai năm.

Tác động lan tỏa của cú sốc năng lượng cũng bắt đầu thể hiện. Nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tăng giá hàng hóa do chi phí đầu vào liên quan đến dầu mỏ leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu đi lên.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô duy trì ở mức cao 97,5 USD/thùng. Chỉ số USD biến động nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức khoảng 4,33%. Những yếu tố này tiếp tục tác động lên giá vàng, khiến kim loại quý này có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Hôm nay, ngày 24/4/2026 giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

