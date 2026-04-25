Giá vàng hôm nay, ngày 25/4/2026: Bật tăng trở lại, SJC trong nước lại giảm hơn 1 triệu đồng sau một ngày

Đời sống 25/04/2026 09:25

Hôm nay, ngày 25/4/2026, sau nhiều ngày lao xuống thì giá vàng thế giới đã phục hồi trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa thành công.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 25/4, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, lên 166,5 triệu đồng và giữ nguyên chiều bán ra 168 triệu đồng. Tuy nhiên so với một ngày trước, vàng miếng SJC tại công ty này giảm 1,2 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng lên 16,65 triệu đồng chiều mua vào nhưng giữ nguyên chiều bán ra 168 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán tại Công ty Mi Hồng hiện là 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 3 triệu đồng ở nhiều công ty khác.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua khi vẫn mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng; vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 165 triệu đồng và bán ra 167,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 25/4/2026: Bật tăng trở lại, SJC trong nước lại giảm hơn 1 triệu đồng sau một ngày - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 25/4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.710 USD/ounce, tăng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao trong phiên đêm trước là 4.657 USD/ounce. Đà hồi phục này diễn ra khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế và gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Những yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trên thị trường vàng. Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran, bao gồm các biện pháp phong tỏa hải quân nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, đến nay các nỗ lực hòa giải vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Tổng thống Mỹ đã ra lệnh quân đội sẵn sàng hành động mạnh tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kịch bản xung đột Mỹ- Iran có thể khiến thị trường khí đốt toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm thêm ít nhất hai năm.

Tác động lan tỏa của cú sốc năng lượng cũng bắt đầu thể hiện. Nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tăng giá hàng hóa do chi phí đầu vào liên quan đến dầu mỏ leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu đi lên.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô duy trì ở mức cao 97,5 USD/thùng. Chỉ số USD biến động nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức khoảng 4,33%. Những yếu tố này tiếp tục tác động lên giá vàng, khiến kim loại quý này có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Hôm nay, ngày 24/4/2026 giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong