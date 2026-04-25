Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Tâm sự 25/04/2026 10:36

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời.

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con". 

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sử dụng kỹ thuật câu cá truyền thống, nữ ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ nặng 121 kg, dài 2,28 mét

Sử dụng kỹ thuật câu cá truyền thống, nữ ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ nặng 121 kg, dài 2,28 mét

Video 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/4-27/4), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/4-27/4), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sốc: Mua máy sấy cũ, người đàn ông phát hiện đầy tiền mặt bên trong và cái kết

Sốc: Mua máy sấy cũ, người đàn ông phát hiện đầy tiền mặt bên trong và cái kết

Video 1 giờ 50 phút trước
Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Đang hào hứng chuẩn bị hôn lễ, chồng tương lai dội gáo nước lạnh: "Đám cưới mình sẽ có 2 cô dâu", tôi chết đứng khi biết sự thật

Đang hào hứng chuẩn bị hôn lễ, chồng tương lai dội gáo nước lạnh: "Đám cưới mình sẽ có 2 cô dâu", tôi chết đứng khi biết sự thật

Bố chồng tôi làm gì mà phải đứng khóc lóc thụt thò? Bí mật lộ ra khiến tôi "chết đứng"

Bố chồng tôi làm gì mà phải đứng khóc lóc thụt thò? Bí mật lộ ra khiến tôi "chết đứng"