Quả bơ là loại trái cây có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể. Không những thế bơ còn được chiết xuất thành tinh dầu, phục vụ cho công cuộc làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ. Mặc dù có khả năng vượt trội trong việc hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên vẫn có một số người có thể gặp vấn đề khi sử dụng loại quả này. Vậy ai là những người không nên ăn quả bơ?

Người đang cho con bú: Việc ăn bơ đối với những người mẹ đang cho con bú sẽ khiến cho sản lượng sữa của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Lượng sữa và chất lượng sữa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu người mẹ ăn quá nhiều bơ.

Mặc dù là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được loại trái này. Dưới đây là những người không nên ăn quả bơ:

Bệnh nhân đang gặp vấn đề về đường ruột: Ăn quả bơ có thể gây rắc rối cho người đang có những vấn đề liên quan đến đường ruột. Các biểu hiện thường thấy chính là khó tiêu, đầy hơi thậm chí là tiêu chảy.

Người đang điều trị bệnh bằng thuốc: Đối với người đang sử dụng thuốc chống đông máu hay thuốc chống viêm có khi ăn bơ sẽ làm giảm những tác dụng của thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, khi đang sử dụng thuốc bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để giúp điều chỉnh chế độ ăn và kiểm soát lượng thực phẩm hấp thụ vào trong cơ thể.

Người có vấn đề về gan: Nếu bạn đang mắc phải các vấn đề liên quan đến gan thì cần lưu ý hơn khi ăn bơ. Do hàm lượng collagen trong bơ cao, nó có thể gây hại cho các tế bào gan, khó có thể được tiêu hóa hoàn toàn. Vì vậy người bị gan nên hạn chế tiêu thụ bơ.

Người béo phì hoặc đang giảm cân: Bơ chứa nhiều chất béo nên ăn quá nhiều có thể gây tăng cân và làm mất kiểm soát quá trình giảm cân. Do đó, để có được cân nặng lý tưởng, bạn nên giảm lượng bơ trong thực đơn hằng ngày và tìm các nguồn thực phẩm khác thích hợp để bổ sung dinh dưỡng.

Ăn bơ khi nào tốt nhất?

Để phát huy tối đa công dụng của quả bơ cho sức khỏe thì thời điểm ăn bơ cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Hầu hết các loại trái cây tươi trong đó có quả bơ được khuyến khích nên ăn trước bữa ăn 1 - 2 giờ để cơ thể hấp thu tốt nhất giá trị dinh dưỡng.

Có thể ăn bơ vào buổi tối nhưng ăn buổi sáng vẫn tốt hơn vì khi đó sẽ không phải lo lắng đến vấn đề lượng calo trong bơ tích tụ lại thành mỡ thừa. Nếu muốn tăng cân thì nên ăn món ăn từ quả bơ sau khi ăn bữa chính 1 - 2 giờ.

Ngoài ra, để tránh tình trạng ăn bơ quá nhiều gây hại cho dạ dày thì tốt nhất mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 1/2 quả bơ.