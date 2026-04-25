Cảnh báo: 4 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Dinh dưỡng 25/04/2026 05:00

Bơ là một loại trái cây được yêu thích trên toàn thế giới nhờ hương vị thơm ngon, béo ngậy và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bơ cũng “đại kỵ” với một số nhóm người đặc biệt dưới đây.

Quả bơ là loại trái cây có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể. Không những thế bơ còn được chiết xuất thành tinh dầu, phục vụ cho công cuộc làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ. Mặc dù có khả năng vượt trội trong việc hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên vẫn có một số người có thể gặp vấn đề khi sử dụng loại quả này. Vậy ai là những người không nên ăn quả bơ?

Cảnh báo: 4 nhóm đối tượng nên 'cạch mặt' quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 nhóm người hạn chế ăn bơ

Mặc dù là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được loại trái này. Dưới đây là những người không nên ăn quả bơ:

Bệnh nhân đang gặp vấn đề về đường ruột: Ăn quả bơ có thể gây rắc rối cho người đang có những vấn đề liên quan đến đường ruột. Các biểu hiện thường thấy chính là khó tiêu, đầy hơi thậm chí là tiêu chảy.

Cảnh báo: 4 nhóm đối tượng nên 'cạch mặt' quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đang điều trị bệnh bằng thuốc: Đối với người đang sử dụng thuốc chống đông máu hay thuốc chống viêm có khi ăn bơ sẽ làm giảm những tác dụng của thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, khi đang sử dụng thuốc bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để giúp điều chỉnh chế độ ăn và kiểm soát lượng thực phẩm hấp thụ vào trong cơ thể.

Người có vấn đề về gan: Nếu bạn đang mắc phải các vấn đề liên quan đến gan thì cần lưu ý hơn khi ăn bơ. Do hàm lượng collagen trong bơ cao, nó có thể gây hại cho các tế bào gan, khó có thể được tiêu hóa hoàn toàn. Vì vậy người bị gan nên hạn chế tiêu thụ bơ.

Người béo phì hoặc đang giảm cân: Bơ chứa nhiều chất béo nên ăn quá nhiều có thể gây tăng cân và làm mất kiểm soát quá trình giảm cân. Do đó, để có được cân nặng lý tưởng, bạn nên giảm lượng bơ trong thực đơn hằng ngày và tìm các nguồn thực phẩm khác thích hợp để bổ sung dinh dưỡng.

Cảnh báo: 4 nhóm đối tượng nên 'cạch mặt' quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn bơ khi nào tốt nhất?

Để phát huy tối đa công dụng của quả bơ cho sức khỏe thì thời điểm ăn bơ cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Hầu hết các loại trái cây tươi trong đó có quả bơ được khuyến khích nên ăn trước bữa ăn 1 - 2 giờ để cơ thể hấp thu tốt nhất giá trị dinh dưỡng.

Có thể ăn bơ vào buổi tối nhưng ăn buổi sáng vẫn tốt hơn vì khi đó sẽ không phải lo lắng đến vấn đề lượng calo trong bơ tích tụ lại thành mỡ thừa. Nếu muốn tăng cân thì nên ăn món ăn từ quả bơ sau khi ăn bữa chính 1 - 2 giờ.

Ngoài ra, để tránh tình trạng ăn bơ quá nhiều gây hại cho dạ dày thì tốt nhất mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 1/2 quả bơ.

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Quả bơ là loại trái cây có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên vẫn có một số người có thể gặp vấn đề khi sử dụng loại quả này. Vậy ai là những người không nên ăn quả bơ?

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