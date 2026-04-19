Quả bơ rất bổ nhưng lại là "kẻ thù" của 5 nhóm người này: Ăn vào lợi bất cập hại

Dinh dưỡng 19/04/2026 05:00

Quả bơ là loại trái cây có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên vẫn có một số người có thể gặp vấn đề khi sử dụng loại quả này. Vậy ai là những người không nên ăn quả bơ?

Bơ là một loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, hỗ trợ tốt trong việc cung cấp vitamin cho cơ thể. Ngoài ra, quả bơ còn được sử dụng như một công cụ hỗ trợ làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa da cực kì hiệu quả.

Quả bơ rất bổ nhưng lại là 'kẻ thù' của 5 nhóm người này: Ăn vào lợi bất cập hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả bơ

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Bơ có nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe tim. Carotenoids và phenolics giúp cải thiện lưu thông máu, và chế độ ăn nhiều bơ cũng giảm thiểu nguy cơ cholesterol cao.

Chống ung thư: Bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả khác.

Bảo vệ da và mắt: Bơ cũng chứa lutein và các chất khác có thể giúp làm chậm hoạt động suy giảm thị lực. Các hoạt chất trong bơ có tác dụng chống lại tác hại của tia cực tím, bảo vệ làn da.

Kiểm soát huyết áp: Hỗ trợ làm giãn mạch máu và giúp kiểm soát huyết áp rất tốt.

Nâng cao sức đề kháng của cơ thể: Cơ giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa trong các loại rau, và các loại quả khác.

Quả bơ rất bổ nhưng lại là 'kẻ thù' của 5 nhóm người này: Ăn vào lợi bất cập hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn quả bơ?

Mặc dù là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được loại trái này. Dưới đây là những người không nên ăn quả bơ:

Người đang cho con bú: Việc ăn bơ đối với những người mẹ đang cho con bú sẽ khiến cho sản lượng sữa của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Lượng sữa và chất lượng sữa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu người mẹ ăn quá nhiều bơ.

Bệnh nhân đang gặp vấn đề về đường ruột: Ăn quả bơ có thể gây rắc rối cho người đang có những vấn đề liên quan đến đường ruột. Các biểu hiện thường thấy chính là khó tiêu, đầy hơi thậm chí là tiêu chảy.

Người đang điều trị bệnh bằng thuốc: Đối với người đang sử dụng thuốc chống đông máu hay thuốc chống viêm có khi ăn bơ sẽ làm giảm những tác dụng của thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, khi đang sử dụng thuốc bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để giúp điều chỉnh chế độ ăn và kiểm soát lượng thực phẩm hấp thụ vào trong cơ thể.

Quả bơ rất bổ nhưng lại là 'kẻ thù' của 5 nhóm người này: Ăn vào lợi bất cập hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về gan: Nếu bạn đang mắc phải các vấn đề liên quan đến gan thì cần lưu ý hơn khi ăn bơ. Do hàm lượng collagen trong bơ cao, nó có thể gây hại cho các tế bào gan, khó có thể được tiêu hóa hoàn toàn. Vì vậy người bị gan nên hạn chế tiêu thụ bơ.

Thời điểm ăn quả bơ để tối ưu hiệu quả

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả bơ trong việc giảm cân, việc lựa chọn thời điểm ăn phù hợp là rất quan trọng:

Bữa sáng: Ăn bơ vào buổi sáng giúp cung cấp năng lượng ổn định cho cả ngày. Chất béo lành mạnh và chất xơ trong quả bơ tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa buổi sáng và giúp kiểm soát lượng calo nạp vào trong bữa trưa.

Bữa trưa: Ăn bơ vào bữa trưa có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn so với bữa ăn không có bơ. Điều này giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể trong các bữa ăn tiếp theo và buổi tối.

Quả bơ rất bổ nhưng lại là 'kẻ thù' của 5 nhóm người này: Ăn vào lợi bất cập hại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bữa phụ chiều (khoảng 2-3 tiếng sau bữa trưa): Nếu cảm thấy bị đói vào thời điểm này và thường có xu hướng tìm đến các món ăn vặt không lành mạnh như bánh ngọt, bánh quy... thì lúc này quả bơ là một lựa chọn tốt giúp no lâu, ngăn chặn cơn thèm ăn cho đến bữa tối.

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