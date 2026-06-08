Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân

Dinh dưỡng 08/06/2026 05:00

Mít là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe... nhất là những người thuộc nhóm dưới đây.

Mít là một trong những loại trái cây được hầu hết mọi người yêu thích cho dù đó là người già hay trẻ nhỏ. Vị mít chín ngọt ngào, hương mít chín thơm lừng kích thích vị giác khiến chúng ta luôn trong tình trạng ăn một lại muốn ăn hai. Nhưng cũng vì cái hương vị “đưa miệng” đó khiến ta ăn thiếu kiểm soát.

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại nếu ăn nhiều mít

Mít có nhiều tác dụng nhưng cũng gây hại sức khỏe nếu bạn ăn không đúng cách. Vào những ngày nắng nóng, ăn vài múi mít cũng có thể khiến bạn thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân do mít có tính nóng nên kích thích tăng sinh nhiệt bên trong cơ thể. Ăn nhiều mít dễ làm da bị nổi mụn, thậm chí bị ngứa và phát ban ở những người có cơ địa mẫn cảm.

Mít chín rất thơm nhưng ăn nhiều sẽ để lại mùi hôi trên cơ thể. Mùi mít bài tiết theo tuyến mồ hôi làm gia tăng hôi miệng, hôi nách, hôi chân thậm chí gây mùi khó chịu ở vùng kín. Lượng đường trong mít ở mức trung bình, GI bằng 50 - 60. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh đường huyết trong máu, tăng huyết áp. Thói quen ăn nhiều mít cũng dung nạp nhiều calo, đường gây tăng cân.

Ăn nhiều mít dễ gây đầy bụng, khó tiêu vì dung nạp nhiều đường và chất xơ. Kali trong mít có hàm lượng cao, ăn nhiều sẽ ứ đọng gây hại thận. Theo các bác sĩ, mít không tốt cho người có một trong các bệnh nền: Gan nhiễm mỡ, suy thận, tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Người bình thường ăn mít cũng cần chú ý liều lượng để tránh tác hại không mong muốn.

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn mít?

Theo các chuyên gia sức khỏe có những trường hợp không nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn vì sẽ gây ra những tác dụng ngược. Vậy những ai không nên ăn mít?

Người bị gan nhiễm mỡ: Mít là loại quả chứa nhiều đường và không tốt cho gan, vì thế lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là nên hạn chế tối đa việc ăn mít để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn.

Người bị bệnh tiểu đường: Người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến cáo cần phải ăn uống theo một chế độ kiêng chất đường. Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructose và đường glucose, cơ thể rất dễ hấp thu, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Người bị suy thận mạn: Bệnh nhân suy thận mạn nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Bởi khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu, nghiêm trọng hơn khi ăn quá nhiều sẽ có nhiều nguy cơ dẫn đến ngừng tim mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu: Người có sức khỏe yếu, thể trạng không ổn định khi ăn nhiều mít rất dễ bị đầy bụng, khó chịu, nhất là tim phải làm việc nhiều, dẫn đến nguy cơ làm huyết áp tăng cao.

Hai thời điểm không nên ăn mít

Không ăn mít buổi tối

Một khung giờ khác bạn cũng không nên ăn mít dễ gây hại sức khỏe đó là ăn mít vào buổi chiều tối, hoặc trước khi ngủ. Nguyên nhân là mít rất giàu dinh dưỡng nên khi bạn ăn vào buổi tối sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Việc bạn ăn mít vào khung giờ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, dạ dày, cũng như gan, thận của bạn.

Không ăn mít khi bụng đói

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì khung giờ bạn nên ăn mít chính là sau bữa cơm khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Bạn tuyệt đối không nên ăn mít khi đang đói bụng, bởi mít có hàm lượng đường khá cao nên ăn lúc đói sẽ khiến hàm lượng đường trong máu của cơ thể đột ngột tăng cao ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong mít chứa rất nhiều kali, magiê, vitamin A, C... và những dưỡng chất khác có lợi cho cơ thể. Nhưng nếu bạn ăn nhiều mít sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu, tiểu đường, nóng trong. Trung bình một người chỉ nên ăn khoảng 3-4 múi mít trong một ngày. Và không nên ngày nào cũng ăn.

Thích ăn mít nhưng liệu bạn có biết: Cơ thể sẽ thay đổi kinh ngạc thế nào nếu ăn loại quả này thường xuyên?

Thích ăn mít nhưng liệu bạn có biết: Cơ thể sẽ thay đổi kinh ngạc thế nào nếu ăn loại quả này thường xuyên?

Mít là loại trái cây phổ biến ở nước ta, được nhiều người ưa chuộng. Đây là loại thực phẩm không những chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều tác dụng đối với cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   mít lưu ý khi ăn mít dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, cuộc đời êm ấm, vận trình bay cao, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, cuộc đời êm ấm, vận trình bay cao, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Xử lý 2 người ép trẻ em bán hàng rong tại quán nhậu

TP.HCM: Xử lý 2 người ép trẻ em bán hàng rong tại quán nhậu

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/6/2026, 3 con giáp Phú Quý đến muộn, khổ gì cũng qua, đại Phú đại Quý, chính thức hết nghèo

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/6/2026, 3 con giáp Phú Quý đến muộn, khổ gì cũng qua, đại Phú đại Quý, chính thức hết nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp thuận đường làm giàu, công thành danh toại, NGÂN KHỐ CĂNG TRÀN, may mắn thấm vào người

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp thuận đường làm giàu, công thành danh toại, NGÂN KHỐ CĂNG TRÀN, may mắn thấm vào người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/6/2026, 3 con giáp tiền vàng rủng rỉnh túi, phất lên vượng phát, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/6/2026, 3 con giáp tiền vàng rủng rỉnh túi, phất lên vượng phát, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân

Dinh dưỡng 5 giờ 26 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 26 phút trước
Từ giờ đến cuối năm 2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải hốt vàng, tiền phủ ngập lối, hứng lộc mỏi tay

Từ giờ đến cuối năm 2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải hốt vàng, tiền phủ ngập lối, hứng lộc mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/6/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/6/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào mùa mận chín rộ: 5 nhóm người này thèm đến mấy cũng phải "nhịn miệng" kẻo bệnh tình trở nặng

Vào mùa mận chín rộ: 5 nhóm người này thèm đến mấy cũng phải "nhịn miệng" kẻo bệnh tình trở nặng

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là "thảo dược trường thọ"

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là "thảo dược trường thọ"

Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng

Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng

Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc ra sao nếu ăn đều đặn 5 loại trái cây siêu bổ dưỡng này hằng ngày?

Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc ra sao nếu ăn đều đặn 5 loại trái cây siêu bổ dưỡng này hằng ngày?

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng