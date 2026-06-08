Mít là một trong những loại trái cây được hầu hết mọi người yêu thích cho dù đó là người già hay trẻ nhỏ. Vị mít chín ngọt ngào, hương mít chín thơm lừng kích thích vị giác khiến chúng ta luôn trong tình trạng ăn một lại muốn ăn hai. Nhưng cũng vì cái hương vị “đưa miệng” đó khiến ta ăn thiếu kiểm soát.

Mít chín rất thơm nhưng ăn nhiều sẽ để lại mùi hôi trên cơ thể. Mùi mít bài tiết theo tuyến mồ hôi làm gia tăng hôi miệng, hôi nách, hôi chân thậm chí gây mùi khó chịu ở vùng kín. Lượng đường trong mít ở mức trung bình, GI bằng 50 - 60. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh đường huyết trong máu, tăng huyết áp. Thói quen ăn nhiều mít cũng dung nạp nhiều calo, đường gây tăng cân.

Mít có nhiều tác dụng nhưng cũng gây hại sức khỏe nếu bạn ăn không đúng cách. Vào những ngày nắng nóng, ăn vài múi mít cũng có thể khiến bạn thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân do mít có tính nóng nên kích thích tăng sinh nhiệt bên trong cơ thể. Ăn nhiều mít dễ làm da bị nổi mụn, thậm chí bị ngứa và phát ban ở những người có cơ địa mẫn cảm.

Ăn nhiều mít dễ gây đầy bụng, khó tiêu vì dung nạp nhiều đường và chất xơ. Kali trong mít có hàm lượng cao, ăn nhiều sẽ ứ đọng gây hại thận. Theo các bác sĩ, mít không tốt cho người có một trong các bệnh nền: Gan nhiễm mỡ, suy thận, tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Người bình thường ăn mít cũng cần chú ý liều lượng để tránh tác hại không mong muốn.

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Những ai không nên ăn mít?

Theo các chuyên gia sức khỏe có những trường hợp không nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn vì sẽ gây ra những tác dụng ngược. Vậy những ai không nên ăn mít?

Người bị gan nhiễm mỡ: Mít là loại quả chứa nhiều đường và không tốt cho gan, vì thế lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là nên hạn chế tối đa việc ăn mít để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn.

Người bị bệnh tiểu đường: Người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến cáo cần phải ăn uống theo một chế độ kiêng chất đường. Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructose và đường glucose, cơ thể rất dễ hấp thu, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Người bị suy thận mạn: Bệnh nhân suy thận mạn nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Bởi khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu, nghiêm trọng hơn khi ăn quá nhiều sẽ có nhiều nguy cơ dẫn đến ngừng tim mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu: Người có sức khỏe yếu, thể trạng không ổn định khi ăn nhiều mít rất dễ bị đầy bụng, khó chịu, nhất là tim phải làm việc nhiều, dẫn đến nguy cơ làm huyết áp tăng cao.

Hai thời điểm không nên ăn mít

Không ăn mít buổi tối

Một khung giờ khác bạn cũng không nên ăn mít dễ gây hại sức khỏe đó là ăn mít vào buổi chiều tối, hoặc trước khi ngủ. Nguyên nhân là mít rất giàu dinh dưỡng nên khi bạn ăn vào buổi tối sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Việc bạn ăn mít vào khung giờ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, dạ dày, cũng như gan, thận của bạn.

Không ăn mít khi bụng đói

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì khung giờ bạn nên ăn mít chính là sau bữa cơm khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Bạn tuyệt đối không nên ăn mít khi đang đói bụng, bởi mít có hàm lượng đường khá cao nên ăn lúc đói sẽ khiến hàm lượng đường trong máu của cơ thể đột ngột tăng cao ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong mít chứa rất nhiều kali, magiê, vitamin A, C... và những dưỡng chất khác có lợi cho cơ thể. Nhưng nếu bạn ăn nhiều mít sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu, tiểu đường, nóng trong. Trung bình một người chỉ nên ăn khoảng 3-4 múi mít trong một ngày. Và không nên ngày nào cũng ăn.