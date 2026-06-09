Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 09/06/2026 05:00

Rau đay là loại rau phổ biến, nhiều người rất mê rau đay nấu canh nhưng có những người không thích. Loại rau này có những lợi ích sức khỏe bất ngờ không phải ai cũng biết.

Rau đay có ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ở Việt Nam có hai loại rau đay phổ biến là rau đay đỏ (rau đay tía) và rau đay xanh (cũng có nơi gọi là rau đay trắng). Rau đay đỏ được trồng rất lâu trước kia ở Việt Nam với đặc điểm thân cây màu đỏ tía. Còn rau trắng mới được trồng ở Việt Nam.

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau đay đỏ được đặt với tên khoa học là rau đay quả tròn (Corchorus capsularis L.) và rau đay quả dài (Corchorus olitorius L.) là rau đay trắng. Một số người thường chọn mua rau đay đỏ non mềm, lá, cọng nhỏ vì cho rằng rau đay đỏ không có vị hơi đắng như loại rau đay trắng.

Nói đến rau đay, đặc trưng đầu tiên là loại rau rất nhớt, khi rửa nếu vò mạnh tay hoặc thái nhỏ thì độ nhớt càng nhiều. Nhưng thực tế nhiều người mê mẩn bát canh rau đay nấu cua, cáy hoặc tép khô càng nhớt càng đưa cơm.

Mặc dù là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng biết về lợi ích dinh dưỡng của loại rau có độ nhớt đặc biệt này.

Công dụng của rau đai

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bónĐây là một trong những công dụng nổi bật nhất của rau đay. Rau đay chứa nhiều chất xơ hòa tan (pectin và chất nhầy), khi vào ruột sẽ giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột tăng co bóp để tống phân ra ngoài, từ đó cải thiện tình trạng táo bón một cách hiệu quả.

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Rau đay có tính mát, vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, làm mát gan, hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Vào mùa hè, ăn rau đay giúp cơ thể giảm cảm giác nóng bức, khó chịu.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Rau đay là nguồn cung cấp Vitamin A, C, canxi, sắt dồi dào. Đây là các dưỡng chất quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phòng chống thiếu máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Theo y học cổ truyền, rau đay có tác dụng kích thích tuyến sữa hoạt động, giúp mẹ sau sinh gọi sữa về nhanh và nhiều hơn đồng thời làm tăng hàm lượng chất béo trong sữa mẹ.

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn rau đay là ai?

Người dễ bị tiêu chảy và lạnh bụng: Do rau đay có tính hàn, người có hệ tiêu hóa yếu, dễ tiêu chảy hoặc lạnh bụng không nên ăn nhiều. Ăn quá nhiều có thể làm nặng thêm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Người có bệnh về đường tiêu hoá: Người bị đau dạ dày, viêm loét đại tràng hoặc rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn rau đay để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu theo chỉ dẫn của các bác sĩ.

Trẻ nhỏ: Do chứa nhiều chất nhầy và khoáng chất, nếu trẻ nhỏ ăn quá nhiều rau đay có thể gây cản trở quá trình hấp thu canxi và kẽm, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và trí não.

Người vừa mới phẫu thuật: Mặc dù rau đay có khả năng cầm máu, nhưng đối với người vừa phẫu thuật, sử dụng rau đay có thể làm chậm quá trình phục hồi do tính hàn của nó.

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng rau đay

Để đảm bảo hiệu quả dinh dưỡng và tránh tác dụng phụ, bạn nên lưu ý những điểm sau:

Không ăn rau đay quá nhiều và liên tục: Bạn chỉ nên ăn rau đay 2-3 lần/tuần xen kẽ những loại thực phẩm khác nhằm đa dạng hoá thực phẩm hấp thụ.

Không rửa rau quá kỹ: Tránh làm dập rau để bảo toàn chất nhầy và vitamin.

Kết hợp đa dạng thực phẩm: Để cân bằng dinh dưỡng và hạn chế tác dụng phụ từ rau đay.

Nấu chín kỹ trước khi ăn: Giúp giảm tính lạnh của rau và dễ tiêu hóa hơn.

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