Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng 'đại kỵ' với 3 thứ này

Dinh dưỡng 04/06/2026 05:30

Nhắc đến những thực phẩm tốt cho sức khỏe không thể không nhắc đến bông cải xanh. Chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, chúng được ví như món quà của tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể người dùng.

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ là loại rau được yêu thích vì hoa xanh mềm mại và chất dinh dưỡng độc đáo. Đây là loại rau tốt cho sức khỏe và ngon miệng thường xuất hiện trên bàn ăn của mọi người. Nó được biết đến là loại rau giàu vitamin C, vitamin K, folate, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng 'đại kỵ' với 3 thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh cũng chứa vitamin B6, folate, canxi, magiê, kali, sắt, phốt pho và protein. Loại rau lành mạnh này cũng chứa nhiều chất xơ và giàu chất chống oxy hóa. Bạn nên bổ sung loại rau có giá trị dinh dưỡng cao này vào chế độ ăn uống của mình.Bông cải xanh cũng chứa vitamin B6, folate, canxi, magiê, kali, sắt, phốt pho và protein. Loại rau lành mạnh này cũng chứa nhiều chất xơ và giàu chất chống oxy hóa. Bạn nên bổ sung loại rau có giá trị dinh dưỡng cao này vào chế độ ăn uống của mình.

Các chất dinh dưỡng có trong bông cải xanh có thể cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức tối đa, ngăn ngừa tình trạng khô da và tác dụng phụ trợ tốt trong việc bảo vệ não và thị lực.

Một vài công dụng của bông cải xanh đối với sức khỏe

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bông cải xanh có chứa chất chống oxy hóa là indole-3-carbinol hay còn gọi là I3C. Đây là một chất chống oxy hóa được chứng minh là giảm nguy cơ ung thư vú và các bệnh ung thư liên quan đến cơ quan sinh sản của cả nam và nữ.

Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng 'đại kỵ' với 3 thứ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn chứng minh rằng những loại rau họ cải như bông cải xanh rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng, gan, phổi và dạ dày.

Trẻ hóa làn da

Việc bảo vệ làn da khỏi những tác động bên ngoài đang là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là trong môi trường mà ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường. Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong bông cải xanh có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

Nâng cao sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy bông cải xanh có thể cải thiện chức năng tim mạch. Nồng độ cholesterol và triglycerid cao là những yếu tố nguy cơ khởi phát các bệnh lý tim mạch. Việc sử dụng bông cải xanh trong bữa ăn cho thấy không chỉ làm giảm đáng kể nồng độ triglyceride và LDL cholesterol mà còn tăng nồng độ HDL cholesterol có lợi. Điều này giúp loại bỏ các nguy cơ về bệnh tim mạch cũng như xơ vữa mạch máu.

Một số chất chống oxy hóa trong bông cải xanh được nghiên cứu còn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim gây ra. Các nghiên cứu trên chuột được làm ngưng tim nhân tạo, sau đó được cho ăn bông cải xanh giúp giảm tổn thương và stress oxy hóa ở mô tim.

Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng 'đại kỵ' với 3 thứ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng khả năng kiểm soát đường huyết

Sử dụng bông cải xanh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường. Cơ chế của các hợp chất vẫn chưa rõ ràng nhưng dường như có liên quan đến các chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh.

Tình trạng đề kháng insulin được cải thiện đáng kể ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có sử dụng bông cải xanh. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nồng độ đường huyết và mức độ tổn thương tế bào tụy ở chuột giảm đáng kể khi được cho ăn các chất chiết xuất từ bông cải xanh. Nguồn chất xơ từ bông cải xanh cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Bông cải xanh đại kỵ với 3 món ăn quen thuộc

Gan heo: Gan heo là một trong những nguyên liệu được nhiều người yêu thích, rất giàu chất sắt và đồng, được coi là thực phẩm bổ sung sắt chất lượng cao. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích khi tiêu thụ với bông cải xanh. Điều này là do sắt và đồng trong gan heo có thể phản ứng bất lợi với một số chất dinh dưỡng trong bông cải xanh, khiến chúng bị phân hủy và do đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng 'đại kỵ' với 3 thứ này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo: Dưa leo là loại rau giải nhiệt mùa hè, thường xuất hiện trong các món salad đầy màu sắc bên cạnh bông cải xanh. Tuy nhiên, dưa leo và súp lơ không nên ăn cùng nhau. Nguyên nhân là do trong dưa leo có chứa selen, nguyên tố vi lượng này tương tác với vitamin C trong bông cải xanh, có thể làm phân hủy vitamin C, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong bông cải xanh.

Cam: Bông cải xanh và cam đều có hàm lượng vitamin C cao nên thường được xếp vào nhóm thực phẩm lành mạnh. Ăn nhiều bông cải xanh và cam cùng lúc có thể gây gánh nặng cho đường tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tiêu chảy.

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Bông cải xanh được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ giá trị dinh dưỡng cao, ít calo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến đúng loại thực phẩm này để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   bông cải xanh công dụng của bông cải xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, tiền vào 'như nước suối chảy', chẳng bon chen giàu sang tự đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, tiền vào 'như nước suối chảy', chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/6/2026, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tài chính hanh thông, hốt đầy Tài Lộc vào túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/6/2026, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tài chính hanh thông, hốt đầy Tài Lộc vào túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, Phú Quý Vinh Hoa bung tỏa ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, Phú Quý Vinh Hoa bung tỏa ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng "đại kỵ" với 3 thứ này

Ngỡ ngàng loại rau bổ hơn sữa, giàu vitamin C đỉnh cao nhưng "đại kỵ" với 3 thứ này

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là "bản án" sức khỏe cho 4 nhóm người sau

Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là "bản án" sức khỏe cho 4 nhóm người sau

Nghiện ăn vải mùa hè? Lưu ý ngay thời điểm ăn để không biến "vua trái cây" thành "thuốc độc"

Nghiện ăn vải mùa hè? Lưu ý ngay thời điểm ăn để không biến "vua trái cây" thành "thuốc độc"

Cứ nghĩ dứa ngọt gây béo và tăng đường: Ăn đúng cách này, mỡ thừa tự rút mà người khỏe re

Cứ nghĩ dứa ngọt gây béo và tăng đường: Ăn đúng cách này, mỡ thừa tự rút mà người khỏe re

Cứ nghĩ ăn càng nhiều càng tốt, ai dè loại rau bổ dưỡng này lại là "gánh nặng" nếu ăn quá mức

Cứ nghĩ ăn càng nhiều càng tốt, ai dè loại rau bổ dưỡng này lại là "gánh nặng" nếu ăn quá mức

Ngỡ ngàng loại quả chứa Omega-3 không kém cá hồi: "Thần dược" bình dân giúp ngừa ung thư, ổn định đường huyết

Ngỡ ngàng loại quả chứa Omega-3 không kém cá hồi: "Thần dược" bình dân giúp ngừa ung thư, ổn định đường huyết