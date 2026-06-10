Người mẹ bị bắt giữ sau khi con gái 8 tuổi tử vong và con trai 10 tuổi bị thương nặng do rơi từ tầng 12 xuống

Một phụ nữ Indonesia 37 tuổi đã bị bắt giữ sau khi con gái 8 tuổi của cô tử vong và con trai 10 tuổi bị thương nặng sau khi cả 2 ngã từ một tòa nhà chung cư ở Tampoi, Johor Bahru, vào ngày 76. Dựa trên thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ mẹ của các đứa trẻ vào khoảng trưa cùng ngày để hỗ trợ điều tra.

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