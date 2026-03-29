Ngỡ ngàng loại quả Việt mọc hoang: Ngon hơn bơ, bổ ngang nhân sâm mà ít người tận dụng

Lê ki ma có hình dạng tròn, đuôi quả hơi nhọn, vỏ có màu vàng nâu và cùi màu vàng. Khi ăn, người ta thường loại bỏ cả vỏ và hạt, chỉ ăn phần thịt của quả. Thông thường, lê ki ma sẽ giống như một quả bơ hoặc một trái xoài chưa chín, có vỏ ngoài màu xanh lục. Sau khi bổ ra, bạn sẽ thấy phần thịt có màu vàng và có vị giống như kem caramel.

Lê ki ma hay còn có tên gọi khác là quả trứng gà - một loại cây ăn quả có xuất xứ từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ. Lê ki ma được gọi như vậy là do khi chín, chúng có màu sắc và hương vị giống với lòng đỏ trứng gà đã luộc chín, khi ăn lâu sẽ cảm thấy hơi đắng. Đặc biệt, loại quả này không bao giờ có sâu nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Ngoài ra, lê ki ma là một loại quả giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B3, canxi, sắt, kẽm, beta-carotene, magie và một số khoáng chất cùng với vitamin khác. Không chỉ vậy, nó cũng chứa chất chống oxy hóa, chất xơ và protein. Ở Việt Nam, quả ki lê ma tươi khá phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và lưu thông máu

Hàm lượng Niacin (Vitamin B3) dồi dào trong quả lê ki ma đóng vai trò như một "chiến binh" bảo vệ hệ tim mạch. Dưỡng chất này giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu, đồng thời thúc đẩy sản sinh cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, việc ăn lê ki ma thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và cải thiện khả năng tuần hoàn máu khắp cơ thể.

Chống lão hóa và làm đẹp da từ bên trong

Màu vàng đặc trưng của thịt quả chính là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền Vitamin A) cực kỳ mạnh mẽ. Khi đi vào cơ thể, chất này giúp tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Các chất chống oxy hóa trong lê ki ma giúp làm mờ các nếp nhăn, giảm sắc tố đen và mang lại cho bạn một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, lê ki ma là bài thuốc tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón kéo dài. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Lê ki ma chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên và Vitamin C, giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc trước các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong loại quả này có khả năng làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, hỗ trợ quá trình phục hồi các mô bị tổn thương và giúp vết thương nhanh lành hơn.

Những điều cần lưu ý về quả lê ki ma

Quả lê ki ma tuy có nhiều ưu điểm cho sức khỏe của bạn nhưng bạn cũng không nên ăn loại quả này quá nhiều để hạn chế xảy ra hiện tượng ợ hơi, tiêu chảy hoặc đầy bụng. Ngoài ra, một số mẹo giúp cho bạn chọn được loại trái chín thơm ngon để thưởng thức như:

Nếu như muốn ăn ngay thì nên lựa chọn những trái chín mềm.

Không nên lựa chọn những loại trái chín có bề mặt đẹp vì còn non và xanh.

Nên lựa chọn những trái có hình trái tim, vỏ mỏng, một đầu nhọn vì những trái này thường chỉ có một hột và hột khá nhỏ.