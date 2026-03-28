Khoai lang là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

Khoai lang chứa Kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa nhịp tim và cân bằng điện giải trong cơ thể. Kali có khả năng làm giãn mạch máu và thúc đẩy quá trình đào thải muối dư thừa qua đường nước tiểu, từ đó giúp hạ huyết áp hiệu quả ở những người có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong khoai lang tím (anthocyanin) còn giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm ở thành mạch máu, giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan cực kỳ dồi dào, đóng vai trò như một "chiếc chổi" quét sạch đường ruột. Chất xơ trong khoai lang khi đi vào hệ tiêu hóa sẽ hút nước, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, giúp loại bỏ tình trạng táo bón khó chịu. Bên cạnh đó, các loại chất xơ này còn là nguồn thức ăn quý giá cho lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng bền vững

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, nhưng khoai lang lại là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp năng lượng được giải phóng từ từ vào máu thay vì gây ra các cơn tăng đường huyết đột ngột. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang tạo cảm giác no lâu, giúp bạn dễ dàng kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào trong các bữa ăn kế tiếp. Đây chính là lý do vì sao khoai lang luôn xuất hiện trong thực đơn Eat Clean của các vận động viên và những người đang trong quá trình giảm mỡ bụng.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và chống lão hóa

Lycopene và các hợp chất chống oxy hóa trong khoai lang được coi là "mỹ phẩm đường uống" giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Vitamin C trong khoai lang đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da, làm mờ các vết thâm và ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn sớm. Ăn khoai lang mỗi ngày giúp da dẻ trở nên hồng hào, sáng mịn và tràn đầy sức sống từ sâu bên trong.

Những người không nên ăn khoai lang

Người đang đói

Vì trong củ khoai lang có chứa nhiều đường nên nếu ăn nhiều lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ nóng, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, bạn nên nấu, luộc hoặc nướng khoai thật chín để phá hủy chất men. Nếu bị đầy bụng, có thể uống nước gừng để chữa. Không nên ăn khoai lang khi đói.

Người bị bệnh thận

Khi thận yếu, chức năng loại bỏ kali dư thừa bị yếu đi. Trong khi đó, khoai lang lại chứa nhiều kali, chất xơ, vitamin A… ăn quá nhiều khoai lang có thể gián tiếp gây ra cho người bệnh thận những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu tim.

Người có hệ tiêu hóa không tốt

Nếu có hệ tiêu hóa không tốt, biểu hiện là thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng thì bạn không nên ăn khoai lang vì khi ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, trướng bụng.

Người có bệnh về dạ dày

Người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, viêm loét dạ dày, bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính dù thèm cũng không nên ăn khoai lang vì có thể làm cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.