Đang mùa vải ngọt lịm, nếu lỡ dại kết hợp với 5 loại thực phẩm sau thì chẳng khác nào tự hại chính mình

Vải thiều là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vải thiều kỵ gì và những thực phẩm không nên ăn cùng loại quả này. Việc kết hợp sai cách có thể gây ảnh hưởng đến tiêu hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Dưa chuột: Dưa chuột chứa enzyme ascorbate oxidase - hoạt chất có khả năng làm phân hủy vitamin C. Trong khi đó, vải thiều lại là loại trái cây giàu vitamin này. Nếu ăn cùng lúc, enzyme trong dưa chuột có thể làm giảm lượng vitamin C cơ thể hấp thu từ vải, khiến giá trị dinh dưỡng bị suy giảm đáng kể.

Nắm rõ những thực phẩm không nên dùng chung với vải thiều sẽ giúp hạn chế các phản ứng bất lợi và tận dụng tốt hơn giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Dưới đây là những thực phẩm được khuyến cáo nên tránh kết hợp với vải.

Sữa tươi: Ăn vải cùng sữa tươi có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một số thành phần trong vải khi kết hợp với protein trong sữa có thể làm quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, từ đó gây cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và bí ngô: Tương tự dưa chuột, cà rốt và bí ngô cũng chứa enzyme có khả năng làm hao hụt vitamin C. Khi sử dụng chung với vải thiều, lượng vitamin C hấp thu vào cơ thể có thể bị giảm đáng kể. Vì vậy, nên hạn chế kết hợp các loại rau củ này với vải để đảm bảo hiệu quả dinh dưỡng.

Gan động vật: Gan heo, gan gà và một số loại nội tạng động vật chứa nhiều khoáng chất như sắt và đồng. Khi ăn cùng vải thiều - loại quả giàu vitamin C, các ion kim loại có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, làm giảm hoạt tính của vitamin C và ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng.

Hải sản: Việc ăn vải cùng các loại hải sản như tôm, cua hoặc cá có thể khiến một số người gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu hay kích ứng tiêu hóa. Nguy cơ này tăng cao nếu hải sản không còn tươi hoặc chưa được chế biến kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp nên hạn chế ăn vải:

Người bị tiểu đường: Cùi vải thiều có chứa nhiều đường. Nếu người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều vải thiều cùng một lúc có thể dẫn đến tình trạng lượng đường máu tăng cao đột ngột, làm ảnh hưởng đến hấp thu, chuyển hóa của gan và khiến cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Người có cơ địa dị ứng: Nếu bạn đã từng bị dị ứng thì cũng nên cẩn trọng khi ăn vải. Vải là loại quả cũng có thể gây dị ứng với một số triệu chứng như phù nề da, chóng mặt, tiêu chảy, suy hô hấp, đau đầu,...

Người đang bị sốt hoặc nổi nhiều mụn nhọt cũng không nên ăn vải vì cơ thể sẽ được cung cấp nhiều đường khiến bạn cảm thấy nóng hơn, khó chịu hơn, tình trạng rôm sảy hay mụn nhọt sẽ càng nghiêm trọng. Thậm chí với những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể gặp phải một số triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, bủn rủn chân tay,...

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu dễ bị tiểu đường thai kỳ, do đó nên hạn chế ăn quả vải, để tránh cung cấp lượng đường lớn cho cơ thể. Đặc biệt là các mẹ bầu thừa cân hoặc có tiền sử bị tiểu đường thì cần phải lưu ý nhiều hơn đến vấn đề này.