Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ

Dinh dưỡng 23/05/2026 05:00

Với màu sắc tươi sáng và hương thơm dịu nhẹ, hoa gừng không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết mà còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Hiện nay, hoa gừng ngày càng thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều người. Với hương vị độc đáo, giòn, thơm và lạ miệng, hoa gừng đã trở thành món ăn hấp dẫn, được các tín đồ ẩm thực nơi phố thị săn đón. 

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin về hoa gừng

Trước đây, ở nước ta hoa gừng thường chỉ được biết đến bởi người vùng cao, do chúng mọc chủ yếu trong rừng. Khi chồi lá phát triển, thân giả sẽ được hình thành với 3-5 lá, sau đó nụ hoa sẽ xuất hiện ở giữa. Nụ hoa gừng có kích thước bằng ngón tay cái, cuống dài 10-15cm, màu xanh đậm, dễ bị nhầm lẫn với măng tây hoặc mầm non cây tre. Khi lớp vỏ xơ bên ngoài được bóc ra, hương gừng thơm dịu sẽ lưu lại rất lâu.

Khi hoa còn non, các lá bắc khép chặt lại, tạo hình ngọn lửa với màu sắc từ hồng, đỏ đến trắng. Khi hoa nở, các lá bắc mở ra để lộ những cánh hoa nhỏ đầy màu sắc. Trong quá trình phát triển, nụ hoa dần chuyển từ hình mảnh mai sang hình tròn và tạo thành gai. Mỗi lá bắc có thể cho ra từ một đến ba bông hoa. Hoa gừng thường được thu hoạch từ tháng 7 - tháng 9 âm lịch và được xem là đặc sản chỉ có một lần mỗi năm.

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa gừng có mùi thơm đặc trưng, là sự hòa quyện giữa hương gừng và hương hoa. Loài hoa này thường mọc thành từng khóm với màu trắng. Nhìn từ xa, hoa có dáng như những con bướm bay, vì thế còn được gọi là hồ điệp trắng. Thích hợp sinh trưởng ở vùng đất ấm, nhưng ít người biết rằng hoa gừng còn là nguyên liệu chế biến món ăn hấp dẫn. Một số người từng thưởng thức hoa gừng đều rất ưa thích, cho rằng nó còn ngon hơn cả măng ngọt. Đặc biệt, đây là loại rau sạch, không hóa chất hay thuốc kích thích, rất an toàn.

Công dụng của hoa gừng 

Hỗ trợ chống oxy hóa: Hoa gừng có thể chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những chất này có vai trò trung hòa gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

Hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng: Một số thành phần trong họ gừng có liên quan đến việc kích thích tiêu hóa. Khi sử dụng ở mức độ phù hợp, hoa gừng có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu sau bữa ăn.

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng hỗ trợ giảm viêm: Các hợp chất sinh học trong họ Zingiberaceae được ghi nhận có liên quan đến phản ứng viêm trong cơ thể. Hoa gừng có thể mang đặc điểm tương tự, tuy nhiên cần thêm nghiên cứu để xác định rõ hiệu quả.

Hỗ trợ thư giãn: Hoa gừng có mùi thơm nhẹ, thường được dùng trong các món ăn hoặc trà thảo mộc. Hương thơm này có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Việc sử dụng hoa gừng nên được xem như một phần hỗ trợ trong chế độ ăn, không thay thế các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Hoa gừng có giá bán bao nhiêu?

Nhu cầu sử dụng hoa gừng ngày càng tăng khiến giá bán của loại đặc sản này cũng được nhiều người quan tâm. Hiện trên thị trường có không ít nơi rao bán hoa gừng với mức giá rẻ, tuy nhiên người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Theo khảo sát, giá hoa gừng dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/kg, tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch, nguồn cung cũng như địa điểm phân phối.

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Cà chua là một loại quả rất phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Ngoài việc kết hợp với những thực phẩm khác tạo nên sự hấp dẫn, bắt mắt của món ăn, cà chua có thể xay thành nước ép rất ngon và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa gừng công dụng của hoa gừng dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Sao quốc tế 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/52026, 3 con giáp có vận đỏ như son, sự nghiệp phi mã, tiền tỷ căng ví, giàu có vang danh

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/52026, 3 con giáp có vận đỏ như son, sự nghiệp phi mã, tiền tỷ căng ví, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/5/2026), 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Cuối ngày hôm nay (23/5/2026), 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Phim cổ trang mới của Trương Lăng Hách đã chính thức đóng máy

Phim cổ trang mới của Trương Lăng Hách đã chính thức đóng máy

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Ngoại tình 7 giờ 53 phút trước
Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Ngoại tình 7 giờ 57 phút trước
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Tâm sự tình yêu 8 giờ 0 phút trước
Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Tâm sự Eva 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Thứ rau "rẻ bèo" ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu

Thứ rau "rẻ bèo" ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật