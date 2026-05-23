Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ

Dinh dưỡng 23/05/2026 05:00

Với màu sắc tươi sáng và hương thơm dịu nhẹ, hoa gừng không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết mà còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Hiện nay, hoa gừng ngày càng thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều người. Với hương vị độc đáo, giòn, thơm và lạ miệng, hoa gừng đã trở thành món ăn hấp dẫn, được các tín đồ ẩm thực nơi phố thị săn đón. 

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin về hoa gừng

Trước đây, ở nước ta hoa gừng thường chỉ được biết đến bởi người vùng cao, do chúng mọc chủ yếu trong rừng. Khi chồi lá phát triển, thân giả sẽ được hình thành với 3-5 lá, sau đó nụ hoa sẽ xuất hiện ở giữa. Nụ hoa gừng có kích thước bằng ngón tay cái, cuống dài 10-15cm, màu xanh đậm, dễ bị nhầm lẫn với măng tây hoặc mầm non cây tre. Khi lớp vỏ xơ bên ngoài được bóc ra, hương gừng thơm dịu sẽ lưu lại rất lâu.

Khi hoa còn non, các lá bắc khép chặt lại, tạo hình ngọn lửa với màu sắc từ hồng, đỏ đến trắng. Khi hoa nở, các lá bắc mở ra để lộ những cánh hoa nhỏ đầy màu sắc. Trong quá trình phát triển, nụ hoa dần chuyển từ hình mảnh mai sang hình tròn và tạo thành gai. Mỗi lá bắc có thể cho ra từ một đến ba bông hoa. Hoa gừng thường được thu hoạch từ tháng 7 - tháng 9 âm lịch và được xem là đặc sản chỉ có một lần mỗi năm.

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa gừng có mùi thơm đặc trưng, là sự hòa quyện giữa hương gừng và hương hoa. Loài hoa này thường mọc thành từng khóm với màu trắng. Nhìn từ xa, hoa có dáng như những con bướm bay, vì thế còn được gọi là hồ điệp trắng. Thích hợp sinh trưởng ở vùng đất ấm, nhưng ít người biết rằng hoa gừng còn là nguyên liệu chế biến món ăn hấp dẫn. Một số người từng thưởng thức hoa gừng đều rất ưa thích, cho rằng nó còn ngon hơn cả măng ngọt. Đặc biệt, đây là loại rau sạch, không hóa chất hay thuốc kích thích, rất an toàn.

Công dụng của hoa gừng 

Hỗ trợ chống oxy hóa: Hoa gừng có thể chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những chất này có vai trò trung hòa gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

Hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng: Một số thành phần trong họ gừng có liên quan đến việc kích thích tiêu hóa. Khi sử dụng ở mức độ phù hợp, hoa gừng có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu sau bữa ăn.

Săn lùng đặc sản vùng cao, loại hoa không chỉ ngon lạ miệng, công dụng sức khỏe còn gây bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng hỗ trợ giảm viêm: Các hợp chất sinh học trong họ Zingiberaceae được ghi nhận có liên quan đến phản ứng viêm trong cơ thể. Hoa gừng có thể mang đặc điểm tương tự, tuy nhiên cần thêm nghiên cứu để xác định rõ hiệu quả.

Hỗ trợ thư giãn: Hoa gừng có mùi thơm nhẹ, thường được dùng trong các món ăn hoặc trà thảo mộc. Hương thơm này có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Việc sử dụng hoa gừng nên được xem như một phần hỗ trợ trong chế độ ăn, không thay thế các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Hoa gừng có giá bán bao nhiêu?

Nhu cầu sử dụng hoa gừng ngày càng tăng khiến giá bán của loại đặc sản này cũng được nhiều người quan tâm. Hiện trên thị trường có không ít nơi rao bán hoa gừng với mức giá rẻ, tuy nhiên người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Theo khảo sát, giá hoa gừng dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/kg, tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch, nguồn cung cũng như địa điểm phân phối.

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