Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Sao quốc tế 23/05/2026 06:30

Tháng 5 năm nay trở thành một cột mốc đáng nhớ với nam diễn viên Tiêu Chiến, khi chỉ sau 12 ngày kể từ thời điểm được vinh danh ở lĩnh vực điện ảnh, anh tiếp tục đón thêm tin vui từ âm nhạc và truyền hình.

Trước đó, tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 33, Tiêu Chiến gây chú ý khi giành giải Nam diễn viên được sinh viên yêu thích của năm nhờ vai diễn trong Đắc Nhàn Cẩn Chế. Dù đây là hạng mục do khán giả trẻ bình chọn, sức nặng của giải thưởng không hề nhỏ, bởi nó phản ánh trực tiếp mức độ chấp nhận của thế hệ khán giả mới đối với một diễn viên từng bị gắn mác lưu lượng. Với Tiêu Chiến, chiến thắng này mang ý nghĩa như một lời xác nhận rằng nam diễn viên không còn chỉ được nhìn nhận bằng độ nổi tiếng, mà bằng năng lực nhập vai và khả năng tạo ra cảm xúc thật trên màn ảnh.

Trong Đắc Nhàn Cẩn Chế, Tiêu Chiến rũ bỏ gần như toàn bộ hình ảnh chỉn chu quen thuộc để hóa thân thành Mạc Đắc Nhàn, một người thợ kìm sống trong bối cảnh chiến loạn. Vai diễn này không cho nam diễn viên nhiều "đất" để phô diễn vẻ ngoài, mà đòi hỏi sự tiết chế, nhẫn nại và khả năng diễn bằng ánh mắt, nhịp thở, dáng đứng. 

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc - Ảnh 1

Từ làn da rám nắng, dáng người thô mộc đến những cử chỉ vụng về của một lao động tầng đáy, Tiêu Chiến cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc. Đặc biệt ở phân cảnh nhân vật chứng kiến đồng đội hy sinh, nam diễn viên không chọn lối diễn gào khóc dữ dội mà giữ cảm xúc trong trạng thái kìm nén. Chính sự run rẩy rất nhỏ của cơ thể, hơi thở đứt quãng và giọt nước mắt lẫn bùn đất đã tạo nên sức nặng cho nhân vật

Điều đáng nói là chỉ ít ngày sau dấu ấn điện ảnh ấy, Tiêu Chiến lại được nhắc tên ở một lĩnh vực khác. Ca khúc Tuế Tuế Niên Niên do nam diễn viên thể hiện được đưa vào danh sách ca khúc xuất sắc của năm, một sự ghi nhận cho thấy âm nhạc của Tiêu Chiến không chỉ dựa vào sức mua hay sự cổ vũ của người hâm mộ. Bài hát mang tinh thần ấm áp, hướng về đời sống bình dị, đoàn viên và niềm mong mỏi yên ổn của con người. Giọng hát của Tiêu Chiến trong ca khúc này không thiên về kỹ thuật phô trương, mà đặt cảm xúc lên trước, nhẹ nhàng, trong trẻo và dễ chạm đến người nghe.

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc - Ảnh 2

Với nhiều khán giả, Tiêu Chiến là một diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng không nên quên rằng nam diễn viên vốn bước ra từ con đường ca hát. Từ các sân khấu truyền hình đến những ca khúc mang màu sắc chính thống, anh luôn cố gắng chọn tác phẩm có tinh thần tích cực, hạn chế chạy theo thị hiếu ngắn hạn. Chính vì vậy, việc được ghi nhận ở âm nhạc ngay sau thành công điện ảnh càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ đa năng nhưng không hời hợt.

Không dừng lại ở đó, truyền hình tiếp tục đem đến cho Tiêu Chiến một điểm sáng lớn. Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính đã xuất hiện trong danh sách tham khảo vòng đầu của Giải Kim Ưng lần thứ 33.

Đây là một trong những tín hiệu đáng chú ý, bởi Tàng Hải Truyện từng được xem là hiện tượng màn ảnh năm 2025, với thành tích phát sóng nổi bật, độ thảo luận cao và sức lan tỏa dài hạn. Bộ phim không chỉ hút người xem nhờ tuyến truyện quyền mưu, mà còn gây ấn tượng khi lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống như mộng, kết cấu gỗ, hí khúc và mỹ học phương Đông.

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