Không ngờ loại quả rẻ bèo ngoài chợ này lại là 'thần dược' cứu nguy cho cơ thể mà bạn vô tình bỏ qua

Dinh dưỡng 23/05/2026 11:56

Quả đào một loại trái cây rất phổ biến không chỉ có vị ngọt thanh, ngon miệng mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Dưới đây là những thông tin hữu ích về quả đào và những lợi ích của nó mang lại cho sức khỏe.

Quả đào là loại trái cây giàu dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh. Loại quả này chứa vitamin C giúp tăng sức đề kháng, beta-carotene hỗ trợ thị lực, kali giúp ổn định huyết áp cùng vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra, đào còn giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid giúp bảo vệ tế bào và hàm lượng nước cao giúp bổ sung nước cho cơ thể trong ngày nắng nóng.

Không ngờ loại quả rẻ bèo ngoài chợ này lại là 'thần dược' cứu nguy cho cơ thể mà bạn vô tình bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả đào đối với sức khỏe 

Giảm cân: Với lượng calo thấp và giàu nước, quả đào là một lựa chọn tốt cho chế độ ăn kiêng giảm cân, giúp giảm cảm giác thèm ăn một cách hiệu quả.

Làm đẹp da: Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có trong quả đào giúp cải thiện sức khỏe da, làm giảm quá trình lão hóa, chống lại sự tác động của tia UV lên da của bạn.

Bảo vệ mắt: Vitamin A trong quả đào là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của mắt, giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề như khô mắt, suy giảm thị lực và đục thủy tinh thể. Một quả đào có thể đáp ứng 15% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Đào là một nguồn giàu kali, sắt giúp tăng tuần hoàn máu, điều chỉnh nhịp tim, giảm cholesterol máu, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Không ngờ loại quả rẻ bèo ngoài chợ này lại là 'thần dược' cứu nguy cho cơ thể mà bạn vô tình bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa rối loạn tiêu hoá: Một quả đào chứa từ 6 - 9% lượng chất xơ mà cơ thể cần mỗi ngày. Chất xơ có trong quả đào giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và dễ dàng loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Giảm nguy cơ ung thư: chất polyphenol có trong quả đào đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Ăn đào có nóng không?

Có thể thấy, đào là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn đào có nóng không cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm và thắc mắc. Theo Đông y, quả đào có vị chua ngọt, tính nóng, có tác dụng giải khát, nhuận tràng và rất thích hợp cho những người có đường huyết thấp. Chính vì có tính nóng nên khi bạn ăn quá nhiều đào có thể gây nóng. Ngoài ra, khi ăn đào bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Không ngờ loại quả rẻ bèo ngoài chợ này lại là 'thần dược' cứu nguy cho cơ thể mà bạn vô tình bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai có biểu hiện xuất huyết thì tuyệt đối không được ăn đào trong giai đoạn này.

Khi ăn đào, bạn nên gọt vỏ để loại bỏ lớp lông trên vỏ, tránh gây nên hiện tượng ngứa họng hay dị ứng.

Những người đang bị nóng trong hay có những dấu hiệu như: Chảy máu cam, khô miệng, đau họng thì nên hạn chế hoặc kiêng ăn đào để tránh tình trạng nóng trong, nhiệt miệng trở nên nghiêm trọng hơn.

Những người ốm, dạ dày kém cũng nên hạn chế ăn đào.

Những người mắc bệnh tiểu đường cũng cần hạn chế ăn đào.

Chắc hẳn khi nhắc đến những loại trái cây giàu dinh dưỡng và ngon miệng, chúng ta không thể nào không nghĩ đến quả đào. Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

