Nhận tin báo về một người phụ nữ la hét trong khu rừng, cảnh sát vội tới điều tra thì phát hiện sự thật bất ngờ

Người dân lo lắng đã gọi điện báo cho cảnh sát khi nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ một khu rừng ven đường ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. Nhưng cuộc tìm kiếm đầy kịch tính đã kết thúc trong tiếng cười khi ánh đèn pin của họ cho thấy 'người phụ nữ la hét' hóa ra là một con trâu con đang đứng một mình trong bụi rậm.
Video 1 giờ 11 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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