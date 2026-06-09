Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Đời sống 09/06/2026 12:30

Ngay sau khi sự cố xảy ra, gia đình đã đưa bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m xuống đất đi kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo thông tin từ Tri thức - Znews, ngày 8/6, anh Ngọc Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ clip ghi lại sự cố xảy ra với con gái ở sân chơi chung cư vào ngày 7/6 khiến nhiều người thót tim. Sự việc xảy ra khiến anh day dứt tự trách bản thân vì đã không theo sát con. Anh Ngọc Anh cho biết con gái anh bị một bé trai từ bên ngoài vào khu vui chơi bất ngờ xô ngã từ cầu trượt cao khoảng 1,5 m xuống nền đất.

"Kết quả chụp chiếu cho thấy con bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu. Con vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm. Với gia đình tôi lúc này, sức khỏe của con là ưu tiên trên hết", anh Ngọc Anh nói.

Theo phụ huynh này, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình vẫn chưa làm việc với phía gia đình của đứa trẻ gây ra sự cố. Hiện tại, các bác sĩ đánh giá sức khỏe của bé đã ổn định hơn nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện thêm 2-3 ngày để tiếp tục theo dõi.

 

Anh Ngọc Anh cho biết đứa trẻ xô ngã con gái anh là trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, theo anh, đây không thể là lý do để người lớn buông lỏng việc giám sát con tại nơi công cộng.

"Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ thường khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Chính vì vậy, cha mẹ và người thân càng phải theo sát các con từng giây từng phút, không thể để trẻ tự do chạy nhảy mà không có người quản lý", anh bày tỏ.

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m - Ảnh 1
Hình ảnh trẻ bị xô ngã từ cầu trượt có độ cao 1,5m xuống đất - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, người cha cũng thừa nhận bản thân có phần chủ quan khi không ở sát bên con vào thời điểm xảy ra tai nạn.

"Tôi tự trách mình vì đã không theo sát con để xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Chỉ mong kết quả chụp chiếu của con không có thêm vấn đề nào đáng lo ngại và con sớm hồi phục hoàn toàn", anh nói.

Từ trải nghiệm của gia đình, anh Ngọc Anh mong muốn câu chuyện sẽ trở thành lời cảnh báo đối với các phụ huynh có con nhỏ khi đưa trẻ đến khu vui chơi tập thể.

Bên cạnh đó, anh cũng kiến nghị ban quản lý các khu chung cư cần siết chặt công tác an ninh, kiểm soát người ra vào sân chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Ngày 8/6, anh Ngọc Anh (trú tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ đoạn video ghi lại sự cố xảy ra với con gái tại sân chơi chung cư vào chiều 7/6. Hình ảnh trong clip cho thấy bé gái đang đứng trên khu vực cầu trượt thì bất ngờ bị một bé trai lao tới xô ngã từ độ cao khoảng 1,5m xuống nền đất.

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