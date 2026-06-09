Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Thanh nhiệt, giải độc gan: Theo y học cổ truyền, rau muống nước có tính hàn (mát), vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, làm mát cơ thể. Thích hợp dùng trong mùa hè, khi cơ thể bị nhiệt hoặc nổi mụn, mẩn ngứa.

Hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng: Hàm lượng chất xơ trong rau muống nước giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột, rất hữu ích cho người bị táo bón, đặc biệt là người lớn tuổi.

Bổ sung sắt, phòng chống thiếu máu: Rau muống nước cung cấp lượng sắt thực vật đáng kể, hỗ trợ quá trình sản xuất hemoglobin, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người ăn chay hoặc trẻ em đang phát triển.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch: Flavonoid trong rau có khả năng kháng viêm nhẹ và cải thiện chức năng thành mạch, giúp giảm nhẹ huyết áp, từ đó phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân và kiểm soát đường huyết: Rau muống nước ít calo, giàu chất xơ và nước giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp (GI thấp).

Có nên ăn rau muống hằng ngày không?

Với hàm lượng các vitamin và khoáng chất dồi dào đem lại nhiều lợi cho sức khỏe thì việc ăn rau muống mỗi ngày là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên ăn rau muống với hàm lượng vừa đủ và những người đang có vết thương không nên ăn để tránh gây sẹo lồi.

Lưu ý khi dùng rau muống

Trong rau muống có thể có nhiều loại kí sinh trùng, đặc biệt là sán lá ruột lớn Fasciolopsis buski, nguy cơ xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống (rau muống chẻ, nộm rau muống) hoặc chế biến chưa chín kĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Do là cây bán thủy sinh, nên nếu rau muống được trồng ở nguồn nước ô nhiễm hoặc nước bị nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của rau, có thể gây ngộ độc.

Khi đang dùng thuốc đông y, không nên ăn quá nhiều rau muống vì có thể làm giảm tác dụng của bài thuốc (giống như tác dụng của đậu xanh).