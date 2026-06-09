Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 09/06/2026 11:30

Trong mâm cơm hằng ngày của người Việt, rau muống là món ăn vô cùng quen thuộc và bình dị. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau có giá thành siêu rẻ này lại là một "kho báu" dinh dưỡng với những công năng phòng ngừa và chữa bệnh vô cùng mạnh mẽ.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau muống nước có tác dụng gì?

Hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng: Hàm lượng chất xơ trong rau muống nước giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột, rất hữu ích cho người bị táo bón, đặc biệt là người lớn tuổi.

Thanh nhiệt, giải độc gan: Theo y học cổ truyền, rau muống nước có tính hàn (mát), vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, làm mát cơ thể. Thích hợp dùng trong mùa hè, khi cơ thể bị nhiệt hoặc nổi mụn, mẩn ngứa.

Bổ sung sắt, phòng chống thiếu máu: Rau muống nước cung cấp lượng sắt thực vật đáng kể, hỗ trợ quá trình sản xuất hemoglobin, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người ăn chay hoặc trẻ em đang phát triển.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch: Flavonoid trong rau có khả năng kháng viêm nhẹ và cải thiện chức năng thành mạch, giúp giảm nhẹ huyết áp, từ đó phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân và kiểm soát đường huyết: Rau muống nước ít calo, giàu chất xơ và nước giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp (GI thấp).

Có nên ăn rau muống hằng ngày không?

Với hàm lượng các vitamin và khoáng chất dồi dào đem lại nhiều lợi cho sức khỏe thì việc ăn rau muống mỗi ngày là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên ăn rau muống với hàm lượng vừa đủ và những người đang có vết thương không nên ăn để tránh gây sẹo lồi.

Lưu ý khi dùng rau muống

Trong rau muống có thể có nhiều loại kí sinh trùng, đặc biệt là sán lá ruột lớn Fasciolopsis buski, nguy cơ xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống (rau muống chẻ, nộm rau muống) hoặc chế biến chưa chín kĩ.

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do là cây bán thủy sinh, nên nếu rau muống được trồng ở nguồn nước ô nhiễm hoặc nước bị nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của rau, có thể gây ngộ độc.

Khi đang dùng thuốc đông y, không nên ăn quá nhiều rau muống vì có thể làm giảm tác dụng của bài thuốc (giống như tác dụng của đậu xanh).

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon "đỉnh" như tiệc 5 sao

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon "đỉnh" như tiệc 5 sao

Rau muống xào tỏi là món 'quốc dân', nhưng làm sao để rau giữ được màu xanh ngọc bích và độ giòn sần sật như nhà hàng 5 sao thì không phải ai cũng biết. Bí quyết thực ra không nằm ở gia vị đắt tiền mà chỉ ở một bước 'chỉnh sửa' cực nhỏ trong lúc chế biến.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống Lợi ích của rau muống dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Đời sống 26 phút trước
Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Sống khỏe 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe?

Ăn rau đay thường xuyên: Lợi ích cực lớn hay hiểm họa ngầm cho sức khỏe?

Cứ nghĩ giải nhiệt, ai dè uống nước dừa phạm phải "3 đại kỵ" này lại khiến cơ thể rước bệnh

Cứ nghĩ giải nhiệt, ai dè uống nước dừa phạm phải "3 đại kỵ" này lại khiến cơ thể rước bệnh

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân

Sự thật ngã ngửa về múi mít thơm lừng: Ăn sai cách, sai thời điểm là rước họa vào thân

Vào mùa mận chín rộ: 5 nhóm người này thèm đến mấy cũng phải "nhịn miệng" kẻo bệnh tình trở nặng

Vào mùa mận chín rộ: 5 nhóm người này thèm đến mấy cũng phải "nhịn miệng" kẻo bệnh tình trở nặng

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là "thảo dược trường thọ"

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là "thảo dược trường thọ"