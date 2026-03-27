Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Thành phần của loại rau này sở hữu giá trị dinh dưỡng cao khi giàu các dưỡng chất tốt. Trong đó, có bao gồm: protein, chất chống oxy hóa, chất xơ, các loại vitamin, các khoáng chất (magie, canxi, photpho,...), các loại đường (fructose, glucose, lactose, sucrose). Đồng thời, nó cũng chứa ít calo.

Lá hẹ là loại rau xanh thuộc chi Allium với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Nó có vị cay và hơi chua, mùi thơm nhẹ giống như hành, hăng và tính ấm.

Cụ thể, cứ 1kg loại rau này có chứa từ 5-10g chất đạm, từ 5-30g đường, cùng với đó là nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ, canxi, photpho,...

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt: Lá hẹ rất giàu Vitamin A và các hợp chất carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những dưỡng chất vàng giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các gốc tự do. Sử dụng lá hẹ thường xuyên giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và cải thiện khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng kém, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương: Ít ai biết rằng lá hẹ chứa hàm lượng Vitamin K đáng kể. Vitamin K đóng vai trò chủ chốt trong việc kích hoạt các protein giúp canxi gắn vào xương, từ đó tăng cường mật độ khoáng của xương. Điều này cực kỳ quan trọng đối với người già để ngăn ngừa loãng xương và giúp trẻ em phát triển chiều cao tối ưu, giữ cho hệ khung xương luôn vững chắc.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Lá hẹ chứa hợp chất quercetin và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch. Các hoạt chất này hỗ trợ làm sạch thành mạch, ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám và cục máu đông. Bên cạnh đó, hàm lượng Kali trong lá hẹ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim và giữ cho huyết áp ở mức ổn định, bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chức năng sinh lý nam giới: Lá hẹ là vị thuốc quý giúp bổ thận, tráng dương và tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Các hoạt chất trong lá hẹ giúp cải thiện lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ điều trị các chứng di mộng tinh, xuất tinh sớm và liệt dương. Đây là giải pháp tự nhiên, an toàn để duy trì phong độ và sức khỏe sinh lý bền bỉ.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón: Lá hẹ là nguồn cung cấp chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ giúp làm sạch đường ruột, loại bỏ các độc tố tích tụ và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của lá hẹ còn giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon miệng và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Lá hẹ là loại rau ăn không phải xa lạ khi nó vừa dễ chế biến vừa tạo cảm giác ngon miệng. Cụ thể, có thể sử dụng để ăn sống, nấu canh, xào hoặc đơn giản chỉ là dùng trang trí cho các món ăn thêm phần hấp dẫn. Tuy lá hẹ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều dưới đây khi sử dụng thực phẩm này.

Người bị nóng trong không nên ăn lá hẹ vì thực phẩm này có tính ấm, dễ sinh nhiệt gây khó chịu, khô miệng, mệt mỏi,…

Bệnh nhân có bệnh về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc,… cần hạn chế ăn lá hẹ thường xuyên.

Nếu dạ dày yếu, dễ bị tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,… bạn nên ăn lá hẹ một lượng vừa đủ, tránh lạm dụng dẫn đến cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên lạm dụng lá hẹ để chữa xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,… chỉ nên dùng 1 – 2 lần/tuần và không dùng thay thuốc chữa bệnh.

Lá hẹ có rất nhiều chất xơ nên mỗi bữa chỉ nên ăn một lượng vừa phải nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây khó tiêu, ợ hơi,…