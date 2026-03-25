'Thần dược' bị bỏ quên ngay góc vườn: Chẳng cần chăm vẫn mọc um tùm, công dụng tốt đến ngỡ ngàng

Dinh dưỡng 25/03/2026 11:42

Cây sả là loại cây thân thuộc và có nhiều công dụng tốt với sức khỏe, nó thường được sử dụng làm gia vị và cũng là một vị thuốc thường được dùng trong dân gian.

Sả không chỉ là gia vị phổ biến trong ẩm thực, mà còn là một loại thảo dược có nhiều công dụng dưới góc nhìn của Đông Y. Mặc dù nó thường xuyên xuất hiện trong các món ăn hàng ngày, nhưng không phải ai cũng nhận ra hết những lợi ích mà sả mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá tác dụng của sả đối với sức khỏe cũng như cần lưu ý những gì khi sử dụng nó để đảm bảo sức khỏe.

Công dụng của cây sả 

Giảm rối loạn kinh nguyệt: Tinh dầu sả thường được sử dụng để làm giảm đau bụng kinh, đồng thời hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Đây là phương pháp được áp dụng phổ biến trong y học cổ truyền.

Thanh lọc cơ thể, giải độc: Sả giúp đào thải axit uric và các chất độc ra khỏi cơ thể, hỗ trợ chức năng gan, tăng cường bài tiết nước tiểu và giúp cơ thể được thanh lọc hiệu quả.

Hỗ trợ hạ huyết áp: Các hoạt chất trong sả có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ ổn định huyết áp. Người bị cao huyết áp có thể sử dụng nước sả như một biện pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ điều trị phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm, chống oxy hóa: Tinh chất từ sả có khả năng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường ruột.

Hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp: Sả từ lâu đã được sử dụng để phòng và chữa các bệnh đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Sả tươi hoặc tinh dầu sả dùng để xông giúp giảm ho, giải cảm, tiêu đờm và thông thoáng đường thở.

Tốt cho hệ thần kinh: Tinh dầu sả có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy, sả có thể hỗ trợ trong việc giảm triệu chứng của các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như run tay chân, căng thẳng thần kinh, động kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị các bệnh về da: Sả có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da. Trong dân gian, nước sả được dùng để tắm hoặc sát khuẩn, còn tinh dầu sả giúp hỗ trợ điều trị nấm da và viêm nhiễm.

Một số lưu ý khi sử dụng cây sả

Cây sả có thể gây dị ứng hoặc kích ứng da khi sử dụng tại chỗ. Một số tác dụng phụ khác được báo cáo của sả uống bao gồm:

Khi dùng bằng đường uống: Tinh dầu sả tuy là có vẻ an toàn cho hầu hết mọi người với một lượng nhỏ được tìm thấy trong thực phẩm. Nhưng nó lại không an toàn khi dùng bằng miệng với một lượng lớn.

Khi thoa lên da: Tinh dầu sả có thể an toàn khi thoa lên da như một loại thuốc chống côn trùng, nhưng cũng có thể gây ra phản ứng hoặc kích ứng da ở một số người.

Ảnh minh họa: Internet

Khi hít phải: Sẽ không an toàn khi hít phải tinh dầu sả. Tổn thương phổi đã được báo cáo.

Trẻ em: Không an toàn khi cho trẻ uống tinh dầu sả. Có báo cáo về trường hợp ngộ độc ở trẻ em.

Mang thai và cho con bú: Chưa đủ thông tin về việc sử dụng tinh dầu sả trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên cần an toàn và tránh sử dụng.

Cà chua là loại thực phẩm rất phổ biến tại Việt Nam. Nó được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp.

