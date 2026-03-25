Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm 'trẻ hóa': Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu

Dinh dưỡng 25/03/2026 05:30

Cà chua là loại thực phẩm rất phổ biến tại Việt Nam. Nó được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp.

Một quả cà chua sống cỡ trung bình chứa hơn một gam chất xơ, cung cấp khoảng 22 calo, cùng với các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, chất chống oxy hóa lycopene…Cà chua cũng là loại trái cây có hàm lượng nước cao nhất (có tới 94% là nước). Cà chua có thể được dùng tươi, đóng hộp hoặc trong các sản phẩm nước sốt… giúp dễ dàng kết hợp vào thực đơn hàng tuần.

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm 'trẻ hóa': Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bột cà chua có nhiều chất dinh dưỡng đậm đặc hơn so với dạng sống hoặc đóng hộp, nhưng nếu bạn chọn các sản phẩm cà chua đã qua chế biến, hãy tìm mua loại không thêm đường, muối và dầu khi có thể.

Công dung của cà chua đối với sức khỏe và làn da 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ

Hợp chất Lycopene chính là "ngôi sao" tạo nên màu đỏ của cà chua và cũng là lá chắn thép cho hệ tim mạch. Lycopene giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid ở màng tế bào, từ đó làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu – tác nhân chính gây xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng Kali dồi dào trong cà chua giúp giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả cho người cao tuổi hoặc người có tiền sử cao huyết áp.

"Khắc tinh" của các tế bào ung thư

Cà chua là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên tốt nhất. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa việc tiêu thụ cà chua và việc giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và dạ dày. Sự kết hợp giữa Lycopene, Vitamin C và Vitamin A giúp tiêu diệt các gốc tự do — những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào và dẫn đến đột biến gen. Đặc biệt, khi được nấu chín, cấu trúc hóa học của Lycopene thay đổi giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, tăng khả năng phòng bệnh.

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm 'trẻ hóa': Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Không chỉ có cà rốt, cà chua cũng là nguồn cung cấp Vitamin A cực kỳ ấn tượng dưới dạng Beta-carotene. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì võng mạc khỏe mạnh và giúp mắt thích nghi tốt trong bóng tối. Hơn thế nữa, hai dưỡng chất Lutein và Zeaxanthin có trong cà chua hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh tự nhiên, bảo vệ mắt khỏi tác hại của màn hình điện tử và ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng và chống lão hóa

Cà chua được coi là "mỹ phẩm tự nhiên" nhờ khả năng bảo vệ da từ bên trong. Lycopene giúp tăng cường khả năng tự vệ của da trước tác động của tia cực tím (UV), giảm thiểu tình trạng cháy nắng và sạm nám. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ức chế quá trình lão hóa, giảm sự hình thành nếp nhăn bằng cách thúc đẩy sản sinh Collagen. Đắp mặt nạ cà chua hoặc uống nước ép mỗi ngày không chỉ giúp da đều màu mà còn se khít lỗ chân lông, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, căng mọng.

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm 'trẻ hóa': Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cà chua

Tuy rằng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên cà chua vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cà chua. Những trường hợp này rất hiếm, tuy nhiên vẫn có trong thực tế. Những người bị dị ứng với phấn hoa, thường có nguy cơ bị dị ứng với cà chua cao hơn.

Nếu xảy ra tình trạng dị ứng, người bệnh thường có một số triệu chứng như ngứa miệng, sưng miệng, ngứa cổ họng hay sưng cổ họng. Các trường hợp bị dị ứng với mủ cao su cũng có nguy cơ bị dị ứng cà chua.

Tuy cà chua rất tốt nhưng bạn cũng chỉ nên ăn 1 đến 2 quả mỗi ngày.

Không ăn cà chua xanh: Khi chưa chín kỹ, cà chua có chứa nhiều alkaloid – đây là một hợp chất rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Một số triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm bởi cà chua xanh như buồn nôn, mệt mỏi, tiết nhiều nước bọt,…

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm 'trẻ hóa': Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn ăn cà chua nếu bạn đang đói: Nếu ăn cà chua khi dạ dày của bạn đang trống rỗng, các chất Pectin, nhựa Phenolic,… trong cà chua có thể gây ra những phản ứng với axit, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Về lâu dài, thói quen ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ có thể dẫn tới viêm loét dạ dày.

Không ăn hạt cà chua để tránh gây chậm tiêm và phòng ngừa nguy cơ viêm ruột thừa

Cần ngâm và rửa sạch trước khi ăn, nhất là khi ăn sống.

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua công dụng của cà chua giá trị dinh dưỡng của cà chua

