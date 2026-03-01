Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị

150gr giò sống, 200gr thịt xay (lấy thịt vừa mỡ vừa mạc thì xá xíu không bị khô cứng).

Cách làm:

Bước 1: Trộn tất cả nguyên liệu trên và cho gia vị: hạt nêm, đường, muối, tiêu cho vừa ăn, quyết lâu thì nguyên liệu sẽ dẻo và dai.

Bước 2: Chia thịt thành 12 viên hoặc to nhỏ tùy ý cho vừa vô viên trứng cút. Lưu ý không làm thịt ít quá thì khi hấp sẽ bị nứt thịt không ngon.

Bước 3: Trứng cút luộc và bóc vỏ.

Bước 4: Lấy thịt vo viên, ấn dẹp và cho trứng cút vào làm nhân rồi vo tròn lại là được.

Bước 5: Cho thịt vào nồi chiên không dầu chọn chế độ chiên hơi nước kết hợp với 180 độ trong tầm 10 phút.

Bước 6: 2 quả cà chua cắt hạt lựu, xào mềm, nên gia vị, và 2 chén nước vào, nước sôi thì cho viên xíu mại vào nấu cho nước cạn sệt lại là hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Trung Thu Nguyen