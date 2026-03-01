Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 01/03/2026 05:00

Chẳng cần cầu kỳ, một nồi xíu mại thơm nức mũi có thể chiều lòng tất cả mọi người. Dù là bữa sáng nhanh gọn với bánh mì, bữa trưa chắc bụng cùng cơm nóng hay bữa xế nhẹ nhàng với bún, cái vị ngọt thanh của thịt quyện cùng chút chua nhẹ của cà chua luôn mang đến cảm giác ngon miệng và thân thuộc đến lạ kỳ.

Nguyên liệu:

150gr giò sống, 200gr thịt xay (lấy thịt vừa mỡ vừa mạc thì xá xíu không bị khô cứng).

Củ sắn(củ đậu) thái nhỏ hạt lựu (thái nhỏ để khi vợ viên dễ bám dính).

1 lát bánh mì dày 3cm xé nhỏ.

Cách làm:

Bước 1: Trộn tất cả nguyên liệu trên và cho gia vị: hạt nêm, đường, muối, tiêu cho vừa ăn, quyết lâu thì nguyên liệu sẽ dẻo và dai.

Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 1

Bước 2: Chia thịt thành 12 viên hoặc to nhỏ tùy ý cho vừa vô viên trứng cút. Lưu ý không làm thịt ít quá thì khi hấp sẽ bị nứt thịt không ngon.

Bước 3: Trứng cút luộc và bóc vỏ.

Bước 4: Lấy thịt vo viên, ấn dẹp và cho trứng cút vào làm nhân rồi vo tròn lại là được.

Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 2

Bước 5: Cho thịt vào nồi chiên không dầu chọn chế độ chiên hơi nước kết hợp với 180 độ trong tầm 10 phút.

Bước 6: 2 quả cà chua cắt hạt lựu, xào mềm, nên gia vị, và 2 chén nước vào, nước sôi thì cho viên xíu mại vào nấu cho nước cạn sệt lại là hoàn thành.

Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 3Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 4Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 5Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 6Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị - Ảnh 7

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Trung Thu Nguyen

Bí quyết pha trà thái xanh "bất bại": Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng

Bí quyết pha trà thái xanh "bất bại": Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng

Một ly trà thái xanh mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương trà thơm nồng, chút chát nhẹ tinh tế và vị sữa béo ngậy tan ngay đầu lưỡi. Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay pha chế thức uống "quốc dân" này để chiêu đãi cả nhà trong những ngày nắng nóng?

Xem thêm
Từ khóa:   xíu mại tự làm xíu mại món ngon mỗi ngày

