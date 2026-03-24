Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Dinh dưỡng 24/03/2026 11:21

Trứng là nguồn thực phẩm giá rẻ và giàu dinh dưỡng nhưng hàm lượng cholesterol trong trứng luôn là vấn đề gây băn khoăn. Liệu việc duy trì thói quen ăn trứng hàng ngày có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch như nhiều người lo ngại?

Một quả trứng gà nặng trung bình 60g sẽ có khoảng 6g vỏ, 37g lòng trắng và 17g lòng đỏ. Mỗi thành phần của nó đều có lợi ích riêng của nó.

Với công dụng chứa nhiều protein, lipid và vitamin , trứng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quan điểm ăn trứng làm tăng cholesterol xấu không vì không ảnh hưởng đến nồng độ cholesterol đúng trong máu.

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng có tác dụng ức chế chủ đề, điều này giúp ích cho công việc duy trì. Ngoài ra, hàm lượng vitamin trong ung thư lão hóa hóa các chức năng nhận thức của không bộ. Ngược lại với hệ thống tim mạch, các axit amin trong trứng có tác dụng điều chỉnh áp lực.

Một tuần nên ăn mấy quả trứng?

Lượng trứng nên tiêu thụ phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chế độ ăn của mỗi người.

Người trưởng thành: Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 5-7 quả trứng mỗi tuần. Với chế độ ăn lành mạnh, việc dùng 1 quả trứng/ngày không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Người có bệnh lý: Người mắc tiểu đường type 2: Nên ăn tối đa 5 quả/tuần.

Người có bệnh tim mạch hoặc nguy cơ cao: Chỉ nên ăn khoảng 3-4 quả/tuần, hạn chế lòng đỏ.

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có cholesterol LDL cao: Tốt nhất không quá 3-4 quả/tuần.

Người mắc hội chứng chuyển hóa: Nên giới hạn khoảng 5-6 quả/tuần nếu theo chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Người cao tuổi: Người trên 65 tuổi có thể ăn khoảng 1 quả/ngày nếu sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nên cân nhắc tổng thể tình trạng sức khỏe để điều chỉnh lượng phù hợp.

Phụ nữ mang thai: Trứng là nguồn dinh dưỡng tốt cho thai kỳ. Phụ nữ mang thai khỏe mạnh có thể ăn 3-4 quả/tuần. Trường hợp có bệnh lý cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trẻ em:

  • Trẻ 6-7 tháng: 2-3 bữa/tuần, mỗi lần nửa lòng đỏ.
  • Trẻ 8-12 tháng: tối đa 4 lòng đỏ/tuần.
  • Trẻ 1-2 tuổi: 3-4 quả/tuần.
  • Trẻ trên 2 tuổi: có thể ăn 1 quả/ngày.

Để khai thác tối đa hàm lượng dinh dưỡng có trong mỗi quả trứng thì bạn cũng nên:

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Không uống trà nếu trước đó ăn trứng vì protein trong trứng kết hợp với axit tannic trong trà dễ gây khó tiêu.
  • Không ăn trứng gà với đậu nành vì sự kết hợp này làm cản trở quá trình hấp thu chất dinh dưỡng ở cả 2 loại thực phẩm.
  • Tránh ăn trứng lòng đào hay trứng sống vì dễ gây ngộ độc, nôn hoặc bị nhiễm khuẩn.
  • Không luộc trứng gà quá chín dễ làm mất dưỡng chất của trứng.
  • Không ăn trứng gà luộc để qua đêm.
  • Không ăn trứng với óc lợn, thịt thỏ, quả hồng.
  • Không chiên trứng gà với tỏi.
  • Không uống thuốc kháng viêm sau khi ăn trứng gà để tránh ảnh hưởng đến dạ dày.
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