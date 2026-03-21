Từ lâu, trứng vịt lộn đã được dân ta và một số nước châu á coi là món ăn ngon, thuốc bổ quý. Với giá cả khá bình dân, trứng vịt lộn trở thành món ăn ưa thích hàng ngày của nhiều người. Thành phần dinh dưỡng trong trứng vịt lộn chứa 182 kcal năng lượng, 13,6 gam protein; 12,4 gam lipit; 82 mg canxi; 212 gam photpho và 600 mg cholesterol. Ngoài ra còn có rất nhiều beta carotene, các nhóm vitamin nhóm A, nhóm B và vitamin C, sắt…

Hỗ trợ tăng cân: Nhờ chứa nhiều chất béo và năng lượng, đây là thực phẩm phù hợp cho người gầy muốn cải thiện cân nặng, nếu sử dụng hợp lý.

Bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tạo máu: Nhờ giàu vi chất và protein, món ăn này giúp cải thiện thể trạng, hỗ trợ quá trình tạo máu và tăng cường sức đề kháng.

Giảm cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu: Một số axit amin trong trứng có thể hỗ trợ gan xử lý độc tố, giúp giảm tình trạng nôn nao.

Giảm triệu chứng đau đầu: Nhờ cung cấp năng lượng và dưỡng chất, món ăn này có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, từ đó cải thiện tình trạng mệt mỏi, chóng mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không nên ăn trứng lộn

Người bị cao huyết áp: Người bị cao huyết ápHột vịt lộn chứa nhiều cholesterol và chất béo, có thể làm tăng huyết áp. Đối với những người bị cao huyết áp, ăn trứng vịt lộn có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, nếu ăn vào buổi tối, nguy cơ này còn tăng cao hơn.

Người bị bệnh gout: Hàm lượng đạm trong trứng vịt lộn rất cao, có thể làm tăng axit uric trong máu, dẫn đến các cơn đau nhức khớp ở người bị gout. Nếu ăn nhiều, tình trạng bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn.

Người mắc bệnh tim mạch: Những người có tiền sử bệnh tim mạch cần hạn chế thực phẩm giàu cholesterol, trong đó có trứng vịt lộn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến động mạch bị tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ đau tim, suy tim.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: Dù hột vịt lộn rất bổ dưỡng nhưng không phù hợp với phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Ăn nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí làm tăng nguy cơ co bóp tử cung, ảnh hưởng đến thai nhi.

Lưu ý khi sử dụng để tránh tác dụng ngược

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, người dùng cần lưu ý:

Không ăn quá nhiều: Việc lạm dụng có thể gây dư thừa cholesterol và vitamin A, ảnh hưởng đến tim mạch, xương và tóc.

Nên ăn kèm rau răm: Theo kinh nghiệm dân gian, rau răm giúp làm ấm bụng, giảm đầy hơi và cân bằng tính “hàn” của trứng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Không ăn trứng để qua đêm: Trứng đã chế biến nếu để lâu dễ phát sinh vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn vào buổi tối: Do giàu đạm và khó tiêu, ăn vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó ngủ và tăng nguy cơ tích mỡ.

Tránh uống trà ngay sau khi ăn: Các chất trong trà có thể kết hợp với protein trong trứng, gây cản trở tiêu hóa.