Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Theo danh sách được công bố, Huỳnh Hiểu Minh đạt tổng điểm 271,34 và trúng tuyển chuyên ngành Quản lý nghệ thuật/Hoạch kịch sân khấu. Thành tích này càng nhận được sự quan tâm khi đây là lần thứ hai nam diễn viên tham gia kỳ thi tiến sĩ của ngôi trường nghệ thuật danh tiếng này.

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi chính thức có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển năm 2026 của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Sau một năm kiên trì theo đuổi mục tiêu học tập, tài tử sinh năm 1977 cuối cùng đã hiện thực hóa ước mơ trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tuổi 48.

Trước đó, vào năm 2025, Huỳnh Hiểu Minh từng gây bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển. Khi ấy, anh đạt điểm chuyên ngành khá cao và lọt vào vòng phỏng vấn. Tuy nhiên, do chuyên ngành chỉ tuyển một chỉ tiêu nên nam diễn viên đã lỡ hẹn với chương trình tiến sĩ. Sau thất bại đó, anh không từ bỏ mà tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi năm nay.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ mong muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình sở hữu học vị tiến sĩ. Nam diễn viên cho biết việc học giúp cuộc sống của anh trở nên phong phú hơn, đồng thời mở rộng kiến thức trong các lĩnh vực như quản lý, văn học và nghệ thuật sân khấu.

Để theo đuổi mục tiêu này, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã hạn chế nhận các dự án phim ảnh trong suốt một năm qua. Anh dành phần lớn thời gian cho việc ôn tập và nghiên cứu. Có thông tin cho biết nam diễn viên thậm chí dành cả ngày sinh nhật để học và làm đề thi.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn chuyên ngành diễn xuất vốn là thế mạnh của mình, Huỳnh Hiểu Minh quyết định theo học Quản lý nghệ thuật. Quyết định này được cho là xuất phát từ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong vai trò diễn viên, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành giải trí.

Ở tuổi 48, việc trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình học tập của Huỳnh Hiểu Minh mà còn cho thấy tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân của nam nghệ sĩ. Câu chuyện của anh được nhiều khán giả xem là minh chứng cho quan điểm “học tập suốt đời”, bất kể tuổi tác hay vị thế trong xã hội.