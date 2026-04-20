Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Sao quốc tế 20/04/2026 16:17

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Học viện Hý kịch Thượng Hải công bố danh sách phỏng vấn tiến sĩ năm 2026, trong đó tên Huỳnh Hiểu Minh một lần nữa xuất hiện ở chuyên ngành “Nghệ thuật quản lý/Hoạch định kịch”. Đây là năm thứ hai liên tiếp nam diễn viên dự thi sau khi trượt lần đầu vào năm 2025.

Đáng chú ý, năm nay, Huỳnh Hiểu Minh đạt 90,67 điểm ở vòng phỏng vấn, trong khi chuyên ngành này có tổng cộng 5 thí sinh lọt vào vòng này và anh đứng đồng hạng nhất về điểm số.

Năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh cũng thi cùng chuyên ngành, đạt 89 điểm ở vòng phỏng vấn, nhưng cuối cùng không trúng tuyển vì chỉ tiêu chỉ có 1 người.

Theo sắp xếp của nhà trường, kỳ thi viết vòng phỏng vấn tiến sĩ sẽ diễn ra vào ngày 25-26.4, còn phỏng vấn trực tiếp vào ngày 16-17.5. Do đăng ký theo diện tương đương học lực, Huỳnh Hiểu Minh còn phải tham gia thêm các bài thi bổ sung gồm lý luận chính trị và hai môn chuyên ngành (đều là thi viết).

Người hướng dẫn dự kiến của anh là Hiệu trưởng Hoàng Xương Dũng, đồng thời có giảng viên nước ngoài từ Đại học Thành phố New York tham gia đào tạo phối hợp.

Trước thất bại năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Thi tiến sĩ là lựa chọn của tôi. Năm ngoái rất tiếc vì không đỗ. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thành công, vì gia đình tôi chưa có ai là tiến sĩ, tôi muốn trở thành người đầu tiên”.

Hướng quản lý nghệ thuật mà anh lựa chọn thiên về nghiên cứu lý luận, khác với chuyên ngành biểu diễn - đạo diễn mà Kim Thế Giai trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2025, nên giữa hai người không có cạnh tranh trực tiếp.

Trước đó, nhà trường cũng khẳng định rõ: “Dù là người nổi tiếng hay thí sinh bình thường, đều được đối xử công bằng như nhau”.

Theo Sohu, việc Huỳnh Hiểu Minh thể hiện quyết tâm đỗ tiến sĩ được nhiều người khen ngợi vì tinh thần học tập suốt đời. Ở góc độ tích cực, việc một người của công chúng như Huỳnh Hiểu Minh, khi đã ngoài 40 tuổi vẫn dám thử thách và kiên trì học tập, bản thân đã là một tấm gương xã hội.

Nhưng cũng có ý kiến nghi ngờ liệu việc người nổi tiếng đi học có phải chỉ để “mạ vàng” bằng cấp hay không?

Trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc đang chuyển mình theo hướng nâng cao chất lượng, hành trình thi tiến sĩ lần thứ hai của Huỳnh Hiểu Minh không chỉ là sự theo đuổi tri thức cá nhân, mà còn phản ánh nhiều vấn đề rộng hơn như việc người của công chúng học lên cao, sự công bằng trong giáo dục và quá trình chuyển đổi của ngành.

Một câu chuyện mà Trương Tuyết Phong - giảng viên/gia sư luyện thi nổi tiếng ở Trung Quốc - tiết lộ về Huỳnh Hiểu Minh đã cho thấy tính cách chân thành, hào phóng của anh ngoài đời.

