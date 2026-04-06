Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Sao quốc tế 06/04/2026 06:30

Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ loạt ảnh chụp với con trai Tiểu Hải Miên trên trang cá nhân.

Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ loạt ảnh chụp với con trai Tiểu Hải Miên trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích: “Cùng con trai đạp xe mùa xuân. Nhân lúc thời tiết đẹp, mọi người nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, mỗi ngày đều có tâm trạng tốt”.

Huỳnh Hiểu Minh và cậu con trai 9 tuổi Tiểu Hải Miên mặc đồ đôi cha con, đều là áo hoodie màu xám nhạt. Nam diễn viên đeo khẩu trang và kính râm nhưng vẫn không giấu được ánh mắt vui vẻ.

Hai cha con cùng đạp xe trên con đường rợp bóng cây ở Thượng Hải. Huỳnh Hiểu Minh đi xe đạp công cộng, còn Tiểu Hải Miên đi xe đạp trẻ em. Trong suốt hành trình, Huỳnh Hiểu Minh và con trai có nhiều cử chỉ thân thiết như ôm, cùng tạo dáng tay chữ V trước ống kính. Tiểu Hải Miên mới 9 tuổi nhưng vóc dáng phát triển nhanh, chiều cao gần chạm vai bố, bắt đầu toát lên vẻ thiếu niên.

Loạt ảnh tình cha con của Huỳnh Hiểu Minh và con trai nhanh chóng gây bão mạng xã hội, lọt xu hướng chủ đề thịnh hành trên Weibo vào sáng 5/4.

Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên Angelababy đã ly hôn năm 2022, sau 7 năm chung sống. Nhưng hai người sau đó vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo, cùng nhau quan tâm, chăm sóc con trai, không để con thiếu thốn tình cảm cha mẹ vì hôn nhân đổ vỡ.

Vào các dịp quan trọng hay sinh nhật con, hai người thường cùng xuất hiện. Hồi tháng 1 năm nay, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng đưa con đến Disneyland Thượng Hải để mừng sinh nhật 9 tuổi của cậu bé.

Trước đó, hai người nhiều lần bị bắt gặp cùng đưa con đi khám bệnh hay đi chơi công viên Universal. Huỳnh Hiểu Minh thường đưa con về quê ở Thanh Đảo, nên Tiểu Hải Miên rất thân với ông bà nội và được cả gia đình xem như “bảo bối”.

Tháng 11/2025, anh đưa con trai 8 tuổi về Thanh Đảo dự tiệc thôi nôi cháu họ. Buổi tụ họp có cả bố mẹ anh, tạo nên khung cảnh 3 thế hệ sum họp.

Tiểu Hải Miên được bà nội ôm trong lòng, đường nét gương mặt rõ ràng, chiều cao đã gần tới ngực bố, đôi chân dài nổi bật, được khen là “đẹp trai không thể che giấu”. Huỳnh Hiểu Minh luôn nắm tay con, chăm sóc chu đáo, tương tác cha con rất tự nhiên.

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Tháng 5 năm ngoái, tên của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với hướng nghiên cứu “quản lý nghệ thuật/kế hoạch kịch”.

