Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Sao quốc tế 18/03/2026 12:27

Huỳnh Hiểu Minh là gương mặt sở hữu nguồn lực mạnh và mối quan hệ rộng trong giới giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên đã mở công ty quản lý nghệ sĩ và đầu tư sản xuất chương trình truyền hình suốt 17 năm.

Công ty Đông Dương Dịch Tinh của Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với 16 nghệ sĩ. Nhưng đến nay, chưa một nghệ sĩ nào thuộc công ty này thực sự nổi tiếng, có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Clara Lee từng ra mắt với danh xưng “mỹ nhân số 1 châu Á”, cảnh váy đỏ trong “Tình thánh” từng gây bão mạng. Nhưng sau khi đầu quân cho Huỳnh Hiểu Minh, cô chỉ đóng vai quần chúng không tên, không thoại, không câu chuyện trong “Lưu lạc địa cầu 2”. Bộ phim hài cô đóng chính sau đó có doanh thu chỉ khoảng 75.000 NDT.

Tôn Nham trong “Cuồng phong” đã thể hiện xuất sắc vai Đường Tiểu Hổ, từ đàn em nhút nhát đến tay sai tàn nhẫn, từng được khen là “diễn viên thực lực bị đánh giá thấp”. Nhưng sau khi phim hết hot, anh nhanh chóng “biến mất".

Nhạc Gia Di là người mới được Huỳnh Hiểu Minh đích thân nâng đỡ. Trong 4 năm đóng 8 bộ phim, có 3 bộ hợp tác trực tiếp với ông chủ. Nhưng dù được “cầm tay chỉ việc”, khán giả vẫn không nhớ nổi mặt hay tên của cô, mạng xã hội gần như không hoạt động, như người vô hình trong showbiz.

Theo truyền thông, vấn đề rõ ràng không nằm ở việc nghệ sĩ không cố gắng hay không có cơ hội, mà ở mô hình vận hành lỗi thời của công ty Đông Dương Dịch Tinh. Việc ký hợp đồng hầu như dựa vào “cảm giác” của Huỳnh Hiểu Minh, không có tiêu chuẩn hay kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng.

Phân vai cũng sai lệch: người không giỏi tiếng Trung lại đóng phim đô thị, gương mặt hợp cổ trang đi đóng phim hiện đại, diễn viên khí chất trong trẻo lại bị ép theo xu hướng bi kịch… dẫn đến không hợp vai, mất hết lợi thế.

Định hướng phát triển cho nghệ sĩ của công ty cũng mơ hồ. Nghiêm trọng hơn là chiến lược vận hành lỗi thời và rối loạn. Công ty vẫn giữ cách làm cũ là “chờ dự án”, trong khi hiện nay các nền tảng tự sản xuất phim đã có đội ngũ casting và hệ thống quảng bá riêng, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc công ty quản lý “đẩy người”.

Sau khi quay xong phim, việc quảng bá cho nghệ sĩ của công ty Huỳnh Hiểu Minh gần như cũng kết thúc. Không ai giúp họ làm nội dung video ngắn, không ai theo dõi dữ liệu mạng xã hội, thậm chí đến những nhóm fan cơ bản cũng không được xây dựng; hoàn toàn lệch khỏi xu hướng “tạo ngôi sao ngoài màn ảnh” của thời đại hiện nay.

Hào quang cá nhân quá lớn của Huỳnh Hiểu Minh cũng phản tác dụng. Mọi nguồn lực đều xoay quanh anh, khiến nghệ sĩ khác không thể tỏa sáng.

Huỳnh Hiểu Minh đã chuyển mình thành nhà đầu tư thành công, thu nhập khoảng 80 triệu NDT/năm, sở hữu hơn 40 công ty, đầu tư rộng khắp. Anh có phim đoạt giải, dự án tham gia như “Liệt hỏa anh hùng” đạt doanh thu 1,7 tỉ NDT. Nhưng thành công đó lại đối lập hoàn toàn với mảng quản lý nghệ sĩ ảm đạm.

