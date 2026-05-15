Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện

Tâm sự 15/05/2026 17:30

Thời gian sau đó, Linh dần thay đổi, tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi. Cô ấy còn kiếm cớ không gặp, không liên lạc với tôi. Đến khi tôi theo dõi thì mới phát hiện Linh đang qua lại với vị giám đốc của công ty cô ấy. Đó quả thực là người đàn ông thành công, nhiều tiền có thể lo cho Linh đủ đầy.

Tôi và Linh là bạn bè thân thiết từ nhỏ, lên cấp ba chúng tôi đã có cảm tình đặc biệt với nhau. Lên Đại học thì chúng tôi chính thức yêu nhau, định ra trường ổn định sẽ thành vợ chồng. Đến khi ra trường, Linh được người quen xin vào làm kế toán một công ty tư nhân. Tôi dù thử qua nhiều công ty nhưng vẫn không ổn định. Cuối cùng, tôi đành làm  nhân viên kinh doanh với mức lương thua xa Linh.

Chúng tôi yêu nhau nhiều năm nên chuyện đi quá giới hạn đương nhiên đã xảy ra. Khi đã đi làm được 2 năm, Linh nhiều lần nói về chuyện cưới xin nhưng tôi chỉ nói thấy mình vẫn chưa ổn định để lo cho vợ con. Gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả, lấy nhau về phải lo đủ thứ tiền. Nghe tôi nói vậy, Linh chỉ thở dài mà không nói gì.

Thời gian sau đó, Linh dần thay đổi, tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi. Cô ấy còn kiếm cớ không gặp, không liên lạc với tôi. Đến khi tôi theo dõi thì mới phát hiện Linh đang qua lại với vị giám đốc của công ty cô ấy. Đó quả thực là người đàn ông thành công, nhiều tiền có thể lo cho Linh đủ đầy.

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn. Tôi vứt hết kỷ vật của cả hai, hoàn toàn xóa liên lạc, mọi dấu vết của Linh trong cuộc sống của tôi. Tôi quyết tâm phải cố gắng thật nhiều để Linh phải hối hận vì đã bội phản tôi.

Vài ngày sau khi nói chia tay tôi, Linh lấy người chồng giám đốc kia. Ngày người yêu cũ lên xe hoa, tôi như kẻ điên lấy bia rượu giải sầu. Từ đó về sau tôi cũng không nghe tin gì từ cô ấy. Sau một thời gian cố gắng không ngừng, tôi vào được một công ty xuất nhập khẩu, đạt được mức lương cao gấp nhiều lần từ khi mới ra trường. Vừa rồi, tôi dành dụm mua trả góp một căn chung cư, 4 tháng nữa sẽ được giao nhà. Tôi cũng có người yêu mới tên Mai, thấu hiểu và hòa hợp với tôi. Tôi và Mai cũng xác định tình cảm nghiêm túc lâu dài.

Bỗng một hôm người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của người xưa lòng tôi lại chộn rộn cảm xúc kì lạ. Linh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Linh khóc không ngừng khi kể về tình cảnh của mình lúc này. Cô ấy kể đã lấy phải người chồng vũ phu, luôn ghen tuông vô lý. Nhưng nguyên nhân khiến em ly hôn chồng là vì một chuyện kinh khủng tôi không thể ngờ tới.

“Em xin lỗi anh vì khi còn yêu anh em đã qua lại với Quốc (chồng cũ của Linh). Đến khi biết mình có thai thì em không biết là của ai. Nhưng vì là người mẹ, em chọn Quốc để con sau này có cuộc sống đủ  đầy. Em không thể ngờ gia đình chồng cũ nghi ngờ nên đã xét nghiệm ADN, đứa trẻ không phải con của Quốc. Em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Em biết em tệ lắm, anh hận em là đúng nhưng con của mình không có tội”.

Đứa trẻ bên cạnh em ngơ ngác nhìn tôi, quả thật nó giống tôi như đúc. Tôi vừa thấy bất ngờ rồi buồn bã nhưng cũng có chút vui chẳng thể lý giải. Rõ ràng tôi không còn tình cảm với Linh và đang bắt đầu yêu đương với Mai. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ đứa con máu mủ của mình, tôi phải làm sao đây?

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Hoa thoáng giật mình khi lần đầu nghe sếp nói chuyện của mình như thế, cô còn tính nói vài câu bộc bạch tâm tình của mình. Vậy mà chưa gì Quân đã giục làm việc tiếp. Hoa bị “quê”, nhí lí nói xấu sếp: “Như anh thì có mơ mới lấy được vợ”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền bạc đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, tài khoản nhảy số, cát khí cực vượng

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền bạc đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, tài khoản nhảy số, cát khí cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Từ ngày 15 đến ngày 31/5, 3 con giáp phú quý đề huề, túi tiền nặng trĩu, phát lộc lá khổng lồ, giàu nhanh như 'thổi'

Từ ngày 15 đến ngày 31/5, 3 con giáp phú quý đề huề, túi tiền nặng trĩu, phát lộc lá khổng lồ, giàu nhanh như 'thổi'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 16/5/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 16/5/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi điên cuồng lao theo định vị rồi "rụng rời" khi điểm đến là một nơi hoang vắng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi điên cuồng lao theo định vị rồi "rụng rời" khi điểm đến là một nơi hoang vắng

Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn