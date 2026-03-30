Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Tháng 5 năm ngoái, tên của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với hướng nghiên cứu “quản lý nghệ thuật/kế hoạch kịch”.

Tháng 5 năm ngoái, tên của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với hướng nghiên cứu “quản lý nghệ thuật/kế hoạch kịch”. Đến tháng 6/2025, kết quả cho thấy, Huỳnh Hiểu Minh không đỗ. Nhưng khi đó, nam diễn viên chỉ đáp: “Không sao cả, năm nay không trúng tuyển, năm sau tôi vẫn có thể thử lại”. Mới đây, tại một sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc), khi được hỏi về việc thi tiến sĩ năm nay sau lần thất bại trước đó, Huỳnh Hiểu Minh cho biết: “Thi tiến sĩ là lựa chọn của tôi, năm ngoái rất đáng tiếc vì không đỗ. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể thành công, vì trong gia đình tôi chưa có ai là tiến sĩ, tôi muốn trở thành người đầu tiên”.

Lý do Huỳnh Hiểu Minh đưa ra khiến nhiều người bất ngờ, cho rằng lý do này đơn giản đến mức có chút “trẻ con”, không giống kiểu “lý tưởng lớn lao” của một ngôi sao đã thành danh. Anh không nói muốn thúc đẩy ngành nghề, cũng không nhắc đến lý tưởng học thuật, mà chỉ là một mong muốn rất cá nhân, thậm chí mang chút cảm giác “vinh dự gia đình”.

Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến nhiều người thấu hiểu và đồng cảm. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Huỳnh Hiểu Minh từng nhấn mạnh động cơ học tiến sĩ của mình hoàn toàn xuất phát từ “khao khát tích lũy tri thức”, đồng thời chia sẻ: “Quá trình học tập khiến tôi cảm thấy đầy đủ và vui vẻ, hy vọng có thể khiến cuộc đời mình phong phú hơn”. Ngoài chuyện thi cử, Huỳnh Hiểu Minh cũng chia sẻ về công việc. Anh cho hay, từ đầu năm đến giờ chưa nhận phim nào. Không phải không có lời mời, mà là chưa gặp kịch bản hay nên thà nghỉ còn hơn làm cho có. Nam diễn viên chia sẻ thành thật: “Lúc hơn 20 tuổi luôn cảm thấy không thể dừng lại, phải luôn bận rộn; nhưng đến tuổi này, tôi muốn tận hưởng trạng thái hiện tại hơn”. Huỳnh Hiểu Minh sinh ngày 13.11.1977, tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc), tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là nam diễn viên điện ảnh - truyền hình kiêm ca sĩ nhạc pop Trung Quốc. Năm 2001, anh được chú ý khi vào vai Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong phim cổ trang lịch sử “Đại Hán thiên tử”. Với hơn 20 năm hoạt động, anh đã giành nhiều giải thưởng như Hoa Biểu, Kim Kê, Bách Hoa, Kim Tước… đồng thời từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, sở hữu kinh nghiệm thực tiễn và thành tựu đáng kể trong ngành. Gần đây, nhờ vai diễn trong phim “Câu lạc bộ Ánh Dương", Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (giải Kim Tước)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-huynh-hieu-minh-muon-tro-thanh-tien-si-au-tien-trong-gia-inh-756650.html