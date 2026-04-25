Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Sao quốc tế 25/04/2026 10:31

Mối quan hệ “không chạm mặt nhau” giữa Hà Nhuận Đông và Huỳnh Hiểu Minh bắt nguồn từ hàng loạt mâu thuẫn nổ ra khi hợp tác trong bộ phim thần tượng “Bong bóng mùa hè” năm 2009, cuối cùng dẫn đến việc hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Hà Nhuận Đông, với vai trò nhà sản xuất của “Bong bóng mùa hè”, ban đầu dự định tự mình đóng vai Lạc Hi, còn bạn thân Quách Phẩm Siêu vào vai Âu Thần. Tuy nhiên, do quy định phim hợp tác phải có diễn viên Trung Quốc đại lục, phía đầu tư đã đưa Huỳnh Hiểu Minh vào đoàn.

Huỳnh Hiểu Minh chủ động yêu cầu đảm nhận vai Lạc Hi - nhân vật có nhiều đất diễn hơn. Hà Nhuận Đông buộc phải chuyển sang đóng Âu Thần và còn công khai xin lỗi Quách Phẩm Siêu. Việc phân chia vai diễn này đã gieo mầm mâu thuẫn đầu tiên. Sau đó, do lịch quay phim điện ảnh “Phong thanh” của Huỳnh Hiểu Minh bị trì hoãn, đoàn phim “Bong bóng mùa hè” phải tạm ngừng chờ suốt một tháng, ước tính thiệt hại khoảng 2 triệu NDT.

Hà Nhuận Đông thẳng thắn nói đây là “cú sét giữa trời quang”. Dù sau khi vào đoàn, Huỳnh Hiểu Minh đã tăng cường quay bù với cường độ cao, nhưng khoảng cách giữa hai người đã khó có thể xóa bỏ.

Trong phim có cảnh Âu Thần bị Lạc Hi đánh. Khi tập dượt, cảnh này được quay theo kiểu “mượn góc máy” (đánh giả). Nhưng đến lúc quay thật, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ tung cú đấm mạnh trúng khóe miệng Hà Nhuận Đông khiến anh chảy máu.

Từ Hy Viên từng ám chỉ trong một chương trình về tính chân thực của xung đột này. Sự việc được xem là “giọt nước tràn ly” khiến quan hệ hai người hoàn toàn rạn nứt.

Sau khi phim phát sóng, vai Âu Thần do Hà Nhuận Đông thể hiện được khen ngợi nhờ diễn xuất tự nhiên, trong khi vai Lạc Hi của Huỳnh Hiểu Minh lại bị chê là “quá lố, bóng bẩy”.

Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần vắng mặt trong hoạt động quảng bá và còn đăng trên mạng xã hội rằng “hối hận vì đã không đóng Âu Thần”, khiến ê-kíp sản xuất không hài lòng.

Hà Nhuận Đông cũng từng công khai cảm thán: “Bộ phim này là giấc mơ của tôi và Từ Hy Viên”, ngầm bày tỏ sự thất vọng với bạn diễn.

Kể từ sau “Bong bóng mùa hè”, hai người không còn đứng chung sân khấu hay hợp tác. Năm 2015, trong đám cưới với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh mời gần như cả giới giải trí nhưng lại không mời Hà Nhuận Đông.

Trong các cuộc phỏng vấn, Hà Nhuận Đông cũng tuyệt nhiên không nhắc đến Huỳnh Hiểu Minh. Hai bên ngầm duy trì nguyên tắc “vua không gặp vua”, trở thành mối quan hệ “cách ly” nổi tiếng trong giới giải trí.

Năm nay, Hà Nhuận Đông gây chú ý trở lại nhờ vai Hạng Vũ trong phim “Hán Sở truyền kỳ” 14 năm trước. Còn Huỳnh Hiểu Minh tập trung chuyển hướng diễn xuất. Hai người không có bất kỳ sự giao thoa nào.

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Học viện Hý kịch Thượng Hải công bố danh sách phỏng vấn tiến sĩ năm 2026, trong đó tên Huỳnh Hiểu Minh một lần nữa xuất hiện ở chuyên ngành “Nghệ thuật quản lý/Hoạch định kịch”.

