Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Sao quốc tế 25/04/2026 10:31

Mối quan hệ “không chạm mặt nhau” giữa Hà Nhuận Đông và Huỳnh Hiểu Minh bắt nguồn từ hàng loạt mâu thuẫn nổ ra khi hợp tác trong bộ phim thần tượng “Bong bóng mùa hè” năm 2009, cuối cùng dẫn đến việc hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Hà Nhuận Đông, với vai trò nhà sản xuất của “Bong bóng mùa hè”, ban đầu dự định tự mình đóng vai Lạc Hi, còn bạn thân Quách Phẩm Siêu vào vai Âu Thần. Tuy nhiên, do quy định phim hợp tác phải có diễn viên Trung Quốc đại lục, phía đầu tư đã đưa Huỳnh Hiểu Minh vào đoàn.

Huỳnh Hiểu Minh chủ động yêu cầu đảm nhận vai Lạc Hi - nhân vật có nhiều đất diễn hơn. Hà Nhuận Đông buộc phải chuyển sang đóng Âu Thần và còn công khai xin lỗi Quách Phẩm Siêu. Việc phân chia vai diễn này đã gieo mầm mâu thuẫn đầu tiên. Sau đó, do lịch quay phim điện ảnh “Phong thanh” của Huỳnh Hiểu Minh bị trì hoãn, đoàn phim “Bong bóng mùa hè” phải tạm ngừng chờ suốt một tháng, ước tính thiệt hại khoảng 2 triệu NDT.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau - Ảnh 1

Hà Nhuận Đông thẳng thắn nói đây là “cú sét giữa trời quang”. Dù sau khi vào đoàn, Huỳnh Hiểu Minh đã tăng cường quay bù với cường độ cao, nhưng khoảng cách giữa hai người đã khó có thể xóa bỏ.

Trong phim có cảnh Âu Thần bị Lạc Hi đánh. Khi tập dượt, cảnh này được quay theo kiểu “mượn góc máy” (đánh giả). Nhưng đến lúc quay thật, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ tung cú đấm mạnh trúng khóe miệng Hà Nhuận Đông khiến anh chảy máu.

Từ Hy Viên từng ám chỉ trong một chương trình về tính chân thực của xung đột này. Sự việc được xem là “giọt nước tràn ly” khiến quan hệ hai người hoàn toàn rạn nứt.

Sau khi phim phát sóng, vai Âu Thần do Hà Nhuận Đông thể hiện được khen ngợi nhờ diễn xuất tự nhiên, trong khi vai Lạc Hi của Huỳnh Hiểu Minh lại bị chê là “quá lố, bóng bẩy”.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau - Ảnh 2

Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần vắng mặt trong hoạt động quảng bá và còn đăng trên mạng xã hội rằng “hối hận vì đã không đóng Âu Thần”, khiến ê-kíp sản xuất không hài lòng.

Hà Nhuận Đông cũng từng công khai cảm thán: “Bộ phim này là giấc mơ của tôi và Từ Hy Viên”, ngầm bày tỏ sự thất vọng với bạn diễn.

Kể từ sau “Bong bóng mùa hè”, hai người không còn đứng chung sân khấu hay hợp tác. Năm 2015, trong đám cưới với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh mời gần như cả giới giải trí nhưng lại không mời Hà Nhuận Đông.

Trong các cuộc phỏng vấn, Hà Nhuận Đông cũng tuyệt nhiên không nhắc đến Huỳnh Hiểu Minh. Hai bên ngầm duy trì nguyên tắc “vua không gặp vua”, trở thành mối quan hệ “cách ly” nổi tiếng trong giới giải trí.

Năm nay, Hà Nhuận Đông gây chú ý trở lại nhờ vai Hạng Vũ trong phim “Hán Sở truyền kỳ” 14 năm trước. Còn Huỳnh Hiểu Minh tập trung chuyển hướng diễn xuất. Hai người không có bất kỳ sự giao thoa nào.

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Học viện Hý kịch Thượng Hải công bố danh sách phỏng vấn tiến sĩ năm 2026, trong đó tên Huỳnh Hiểu Minh một lần nữa xuất hiện ở chuyên ngành “Nghệ thuật quản lý/Hoạch định kịch”.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?