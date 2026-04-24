Quang Minh đã đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi đã có con riêng, tuyên bố không cần đám cưới

Hậu trường 24/04/2026 16:20

Nam diễn viên "Trùm Sò" cho biết anh và vợ không có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2024.

nghệ sĩ Quang Minh xác nhận thông tin đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi vào năm 2024. Song vợ chồng anh không có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Nam nghệ sĩ cho biết thời điểm đó, Tăng Khánh Chi mang thai bé Dustin (tên ở nhà của con trai Quang Minh - PV). Vì vậy, anh và vợ kém tuổi quyết định đăng ký kết hôn và làm thủ tục khai sinh cho con trai.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết hài lòng và an yên. Anh tập trung cho công việc đóng phim và dành thời gian nhiều cho vợ con. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng nam diễn viên đi du lịch hoặc chơi thể thao cùng nhau. Tăng Khánh Chi cũng đồng hành với chồng trong nhiều sự kiện giải trí, phim ảnh.

Thời gian qua, nghệ sĩ Quang Minh góp mặt trong nhiều dự án phim. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, anh cùng lúc tham gia Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8.

Quang Minh đã đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi đã có con riêng, tuyên bố không cần đám cưới - Ảnh 1
Quang Minh và vợ tại thảm đỏ sự kiện phim

Nói về cơ duyên gặp gỡ bà xã, nghệ sĩ Quang Minh tiết lộ cả hai quen nhau khi tình cờ gặp mặt trong buổi ra mắt sản phẩm của một đồng nghiệp. Thời điểm đó nam diễn viên đã ly hôn và cả hai dần tìm hiểu. Nghệ sĩ Quang Minh tiết lộ đã được Tăng Khánh Chi chinh phục bởi sự chăm sóc giản dị qua những bữa cơm gia đình hằng ngày.

Nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào từng là một trong những "cặp đôi vàng" của sân khấu hải ngoại. Cả hai kết hôn từ năm 1995, đồng hành suốt 24 năm và có chung hai con gái. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, Quang Minh - Hồng Đào còn là bạn diễn ăn ý, cùng nhau tạo nên nhiều tiểu phẩm, vở diễn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Sự kết hợp duyên dáng, tung hứng tự nhiên của họ từng được xem như thương hiệu, khó thay thế.

Quang Minh đã đăng ký kết hôn với người mẫu kém 37 tuổi đã có con riêng, tuyên bố không cần đám cưới - Ảnh 2

Nghệ sĩ Quang Minh cho biết đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi, nhưng cả hai không có ý định tổ chức đám cưới

Năm 2019, Hồng Đào xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi, khép lại cuộc hôn nhân dài hơn hai thập kỷ. Dù vậy, cách chia tay văn minh của cặp đôi nhận được nhiều sự tôn trọng. Không ồn ào, không đấu tố, Quang Minh giữ im lặng trước truyền thông, chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với vợ cũ và các con.

Sau nhiều năm, nam nghệ sĩ hiếm hoi nhắc lại mối quan hệ cũ khi cho biết cả hai đã giữ liên lạc trở lại, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau trong những dịp đặc biệt. Từ vợ chồng trở thành bạn bè, đồng nghiệp, Quang Minh và Hồng Đào vẫn dành cho nhau sự trân trọng. Nam diễn viên từng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồng Đào ổn định, thành công và có cuộc sống bình yên, xem đó như một phần động lực để anh bước tiếp hành trình mới.

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