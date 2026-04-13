Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

Hậu trường 13/04/2026 11:29

Doãn Hải My bế con trai đến cổ vũ cho chồng trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND. Từ khi sinh con đầu lòng, cô tập trung làm hậu phương để Đoàn Văn Hậu hồi phục chấn thương và thi đấu.

Mới đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chuyến làm khách trước PVF-CAND trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) tại vòng 18 V.League 2025-2026. Ngay từ sớm, nàng WAG Doãn Hải My cùng con trai đã xuất hiện trên khán đài. Người đẹp sinh năm 1999 đến sân để cổ vũ ông xã Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội thi đấu.

Hải My mặc trang phục đơn giản với áo sơ mi và quần tây, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Cô sẵn sàng bế con trên tay khi nhóc tì đòi mẹ.

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm - Ảnh 1
Doãn Hải My đến sân cổ vũ Văn Hậu thi đấu

Trước đó, trong các trận đấu trên sân nhà của Công an Hà Nội, Doãn Hải My cũng thường đến sân Hàng Đẫy để động viên Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 vừa trở lại sân cỏ sau hơn 40 tháng điều trị chấn thương dai dẳng.

Sau 7 trận đấu đã qua tại V.League, Văn Hậu đá chính và chơi trọn vẹn cả 7 trận. Ngoài pha lập công đẹp mắt vào lưới Đông Á Thanh Hóa, Văn Hậu đạt 57% tỉ lệ chiến thắng trong tranh chấp bóng với đối phương. Anh có trung bình 1,4 lần cứu thua/trận và có 9,6 lần thu hồi bóng/trận đấu.

Đằng sau sự trở lại của Văn Hậu là sự san sẻ, đồng lòng của người vợ Doãn Hải My. Mỗi chuyến đi chữa trị xa nhà, Văn Hậu đều có sự đồng hành từ Hải My. Cô thậm chí còn sẵn sàng tập luyện cùng chồng, chia sẻ từng nỗi đau mà cầu thủ này phải trải qua sau phẫu thuật hay điều trị.

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm - Ảnh 2
 Mối quan hệ giữa cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My từ khi công khai đến sau khi kết hôn vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả

Văn Hậu và Hải My bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng không công khai. Sau hai năm bên nhau kín tiếng, đến tháng 8/2022, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ thông qua một bài đăng thông báo trên trang cá nhân.

Tháng 11/2023, Văn Hậu và người đẹp tổ chức đám cưới hoành tráng tại Hà Nội và Thái Bình. Đến tháng 6/2024, hai vợ chồng chào đón con trai đầu lòng - bé Lúa.

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