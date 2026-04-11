Ngân Hòa chia sẻ về việc mạo hiểm khi trở lại đóng phim 'Bóng ma hạnh phúc'

Sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung chăm sóc sức khỏe, sự trở lại của Ngân Hòa trong dự án truyền hình Bóng ma hạnh phúc đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái hé lộ về hậu trường thực hiện vai diễn Như Trang. Theo chia sẻ, việc Ngân Hòa đóng phim mạo hiểm không chỉ nằm ở khâu tâm lý nhân vật mà còn ở những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật hình thể. Cụ thể, trong phân cảnh Như Trang rơi vào trạng thái mộng du, cô đã phải đứng ở vị trí có độ cao tương đương 3 đến 4 tầng lầu.

Không còn là hình ảnh nhẹ nhàng thường thấy, nữ diễn viên đã có màn lột xác đầy ấn tượng với vai diễn nặng tâm lý. Đặc biệt, những tiết lộ mới nhất của cô về trải nghiệm thực hiện các phân đoạn nguy hiểm trên phim trường đã khiến không ít người hâm mộ phải "thót tim" vì độ liều lĩnh và tinh thần xả thân vì nghệ thuật.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính chân thực tuyệt đối cho góc máy, nữ diễn viên hoàn toàn không sử dụng dây bảo hộ, tạo nên một tình huống thực sự cân não trên phim trường.

Chia sẻ của nữ diễn viên Ngân Hoà trên trang cá nhân về cảnh quay nguy hiểm

Việc thực hiện cá cảnh quay trên cao luôn là nỗi ám ảnh với nhiều nghệ sĩ, và lần này Ngân Hòa đóng phim mạo hiểm trong điều kiện còn khó khăn hơn. Cô cho biết bản thân không được phép nhìn xuống dưới trong khi diễn để giữ đúng thần thái của một người đang mộng du. Áp lực từ độ cao kết hợp với việc phải duy trì sự tập trung cao độ vào diễn xuất khiến đây trở thành một trong những kỉ niệm khó quên nhất. Nữ diễn viên còn hài hước đùa rằng chỉ cần một phút trượt chân là có thể "đăng xuất" khỏi đoàn phim, cho thấy ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và sự an toàn.

Những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng khi vai diễn Như Trang đang trở thành tâm điểm thảo luận của người xem đài

Dù đối mặt với rủi ro, nhưng chính thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp Ngân Hòa đóng phim mạo hiểm một cách trọn vẹn. Thay vì yêu cầu diễn viên đóng thế, cô chọn cách tự mình trải nghiệm để cảm nhận rõ nét nhất nỗi sợ hãi và sự chông chênh của nhân vật Như Trang. Sự hy sinh này của Ngân Hòa đã nhận được sự đánh giá rất cao của khán giả dành cho nữ diễn viên Bóng ma hạnh phúc.

Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng khi biết Ngân Hòa đóng phim mạo hiểm trong bối cảnh cô vừa trải qua giai đoạn điều trị bệnh nghiêm trọng. Nhiều người hâm mộ khuyên nữ diễn viên nên ưu tiên sức khỏe và hạn chế các cảnh quay có tính rủi ro cao. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm đó, Ngân Hòa khẳng định việc được sống hết mình với vai diễn chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất giúp cô vượt qua nghịch cảnh.