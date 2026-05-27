Lệ Quyên phản hồi về nghi vấn liên quan đến chất cấm

Hậu trường 27/05/2026 00:09

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên mới đây gây chú ý khi lên tiếng về những tin đồn thất thiệt cho rằng cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được... Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", Lệ Quyên bày tỏ bức xúc.

Bài viết của giọng ca Trái tim tổn thương nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Số khác cho rằng Lệ Quyên nên giữ im lặng, không cần phải đôi co.

Khi một dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả: "Đừng nói bậy là được. Tin hay không, không quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó".

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục bị cộng động mạng réo tên vì nghi ngờ có sử dụng chất cấm, buộc họ phải có động thái lên tiếng bảo vệ bản thân. Tối 24/5, Tuấn Hưng đăng tải video trực tiếp xét nghiệm ma túy.

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng livestream quá trình tới bệnh viện xét nghiệm. "Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có", nam ca sĩ bày tỏ.

Lê Giang được con rể báo tin vui, gửi hình cháu ngoại mới chào đời khi cô đang trên đường vào viện. Nghệ sĩ kể bác sĩ khen Lê Lộc rặn giỏi, nhanh lấy lại sức khỏe ổn định sau sinh.

