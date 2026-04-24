Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Sao quốc tế 24/04/2026 17:21

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Trương Mạn Ngọc luôn gắn liền với hình ảnh một biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh Hoa ngữ. Từ những vai diễn kinh điển trên màn ảnh rộng đến loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, bà từng được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp lẫn diễn xuất.

Khi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu ở khu vực Vương Phủ Tỉnh (Bắc Kinh), Trương Mạn Ngọc thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng. Trong bộ trang phục trắng tối giản, cầm ô trong suốt, bà xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, gần gũi, thoải mái trò chuyện cùng những người xung quanh mà không có ê-kíp hùng hậu đi kèm. Hình ảnh đời thường, giản dị này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bùng nổ lại là loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, nơi gương mặt của bà bị soi xét kỹ lưỡng. 

Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại của nữ diễn viên đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Một số bình luận nhận xét gương mặt có phần cứng, thiếu đi nét linh hoạt từng làm nên thương hiệu của bà, thậm chí dùng những từ ngữ gay gắt để mô tả. 

Từ đó, nhiều suy đoán xuất hiện, cho rằng đây là lý do khiến bà từ chối tham gia các chương trình giải trí có độ phủ sóng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng việc một người phụ nữ ở tuổi 60 vẫn giữ được phong thái và sức hút như vậy đã là điều đáng trân trọng.

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 1Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 2

Thực tế, đây không phải lần đầu Trương Mạn Ngọc đối diện với những phản ứng trái chiều như vậy. Trước đó, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Thượng Hải vào năm 2024, hình ảnh của bà cũng gây tranh cãi. Cùng một khoảnh khắc, có người ca ngợi thần thái sang trọng, vẫn giữ được khí chất của một minh tinh hàng đầu, trong khi người khác lại tập trung vào những dấu hiệu tuổi tác. Sự đối lập trong cách nhìn nhận này cho thấy công chúng dường như vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh "nữ thần không tuổi" từng tồn tại trong quá khứ.

Trong khi đó, sự nghiệp của Trương Mạn Ngọc lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bắt đầu từ danh hiệu Á hậu Hong Kong năm 1983, bà từng bị gắn mác "bình hoa di động" trong những năm đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên dần khẳng định thực lực qua loạt vai diễn ấn tượng. 

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 3

Bước ngoặt đến với Vượng Giác Ca Môn, nơi bà bắt đầu cho thấy chiều sâu diễn xuất. Sau đó, vai diễn trong Nguyễn Linh Ngọc đã đưa tên tuổi của bà vươn ra quốc tế, giúp bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin, đồng thời thắng lớn tại các giải thưởng điện ảnh uy tín trong khu vực.

Không dừng lại ở đó, Trương Mạn Ngọc tiếp tục ghi dấu với hàng loạt tác phẩm như Tân Long Môn Khách Sạn, Thanh Xà, Điềm mật mật và đặc biệt là Tâm trạng khi yêu, nơi bà thể hiện trọn vẹn sự tinh tế và chiều sâu nội tâm. Năm 2004, với bộ phim Clean, bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes, trở thành một trong những diễn viên hiếm hoi của châu Á đạt được vinh dự này. Những thành tựu ấy đã khẳng định vị thế không thể thay thế của bà trong lịch sử điện ảnh.

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Sau khi tham gia bộ phim Clean do chồng cũ làm đạo diễn năm 2004, Trương Mạn Ngọc gần như rút lui khỏi làng giải trí. Sau đó, cô chỉ xuất hiện thoáng qua với vai phụ trong tác phẩm Hot Summer Days (2010) và Playtime (2015).

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