'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa chào khán giả Việt gây chú ý mạng xã hội

Sao quốc tế 24/04/2026 16:13

Hôm 22/4, Ngô Kim Ngân - 21 tuổi, du học sinh năm 3 ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh - đăng tải giây phút gặp gỡ diễn viên trên mạng xã hội.

Nhắc đến bộ phim kinh điển Tây du ký (1986), khán giả không chỉ nhớ đến hành trình thỉnh kinh đầy gian nan mà còn ấn tượng với những nhân vật mang đậm dấu ấn riêng. Trong đó, Trư Bát Giới - vừa tham ăn, ham ngủ, lại có phần háo sắc nhưng vẫn chân thành và đáng mến - là một trong những hình tượng được yêu thích nhất. Thành công ấy gắn liền với tên tuổi của diễn viên Mã Đức Hoa.

Trên mạng xã hội Threads, một du học sinh Việt Nam theo học tại Đại học Bắc Kinh đăng tải đoạn clip giao lưu cùng diễn viên Mã Đức Hoa - người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký 1986 đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Theo chia sẻ của người đăng, nam diễn viên gạo cội là khách mời tới giao lưu trực tiếp với sinh viên. Sau giờ học, nữ sinh này tranh thủ nhờ ông gửi lời chào tới khán giả quê nhà. Nam diễn viên vui vẻ gửi lời chúc tốt đẹp tới người hâm mộ.

Mã Đức Hoa cho biết ông từng có dịp tới Việt Nam. Việt Nam là một nơi tuyệt vời, hơn nữa người dân Việt Nam cũng rất nhiệt tình. Ông hy vọng tình hữu nghị giữa hai đất nước sẽ mãi mãi bền vững.

Dù chỉ là tình huống ngắn trong buổi giao lưu, song sự thân thiện của nghệ sĩ Mã Đức Hoa nhanh chóng nhận được cảm tình của khán giả. Bài đăng thu hút tới gần 22 nghìn lượt yêu thích cùng hàng ngàn lượt chia sẻ.

Sau thành công vang dội của Tây du ký, Mã Đức Hoa nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, giống như nhiều bạn diễn khác, ông gặp khó khăn khi thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn kinh điển. Dù vậy, tên tuổi của ông vẫn đảm bảo sức hút nhất định trong giới giải trí. Ông tham gia một số chương trình, quảng cáo và dự án nghệ thuật khác.

Năm 2015, ông cùng các bạn diễn nổi tiếng như Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) và Trì Trọng Thụy (vai Đường Tăng) được vinh danh với giải thưởng ghi nhận đóng góp trọn đời cho nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 80, Mã Đức Hoa vẫn duy trì sự năng động đáng nể. Ông thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, tham gia giảng dạy, truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ. Trong đời thường, nam nghệ sĩ giữ lối sống giản dị, kín tiếng nhưng luôn toát lên sự lạc quan, yêu đời.

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh công bố bản án dân sự trong vụ việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên Trần Nghiên Hy.

