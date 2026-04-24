Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Sao quốc tế 24/04/2026 13:59

Ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh công bố bản án dân sự trong vụ việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên Trần Nghiên Hy.

Vào ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh đã đưa ra thông báo chính thức về kết quả vụ kiện dân sự liên quan tới việc bảo vệ hình ảnh cho nữ diễn viên Trần Nghiên Hy. Bị đơn trong sự việc này là một người phụ nữ mang họ Mãn. Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, bà Mãn vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nam tài tử Trần Hiểu, chồng cũ của nguyên đơn.

Giai đoạn đầu năm 2018 kéo dài tới tháng 3/2025, người phụ nữ này đã liên tục đăng tải hàng loạt bài viết mang tính chất phỉ báng, xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội.

Các thông tin sai lệch xoay quanh việc vu khống Trần Nghiên Hy ngoại tình, thậm chí ác ý tung tin đồn con trai chung của hai ngôi sao không cùng huyết thống với người chồng. Những lời lẽ kích động dư luận này đã thu hút lượng lớn bình luận tiêu cực, chà đạp nghiêm trọng lên nhân phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của sao nữ.

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu - Ảnh 1

Bản án dân sự buộc bà Mãn phải đăng bài xin lỗi công khai, ghim ở vị trí nổi bật trên trang cá nhân. Thêm vào đó, kẻ tung tin đồn ác ý phải chi trả tổng cộng 40.000 NDT bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại kinh tế, bồi đắp tổn thất tinh thần cùng chi phí pháp lý.

Dù pháp luật đã phán quyết, suốt 8 năm qua, bị cáo vẫn ngang nhiên ngoan cố không chịu xin lỗi hay bồi thường bất cứ khoản tiền nào. Thái độ thách thức này là giọt nước tràn ly khiến nữ diễn viên phải ủy thác luật sư đệ đơn lên tòa, cương quyết yêu cầu cưỡng chế thi hành án.

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu - Ảnh 2

Diễn viên Trần Nghiên Hy là người Đài Loan, sinh năm 1983. Ngoài Tiểu Long Nữ, cô nổi tiếng với vai Thẩm Giai Nghi trong You Are the Apple of My Eye. Sau khi kết hôn, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Gần đây, cô tái xuất màn ảnh, góp mặt trong nhiều hoạt động của giới giải trí.

Trần Hiểu người gốc Đại lục, là tài tử nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ với Cung tỏa liên thành, Tân tiếu ngạo giang hồ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Anh kém vợ 4 tuổi. Trần Hiểu hiện hoạt động ổn định trong showbiz với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, được đánh giá cao về diễn xuất.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, sinh con trai đầu lòng cùng năm. Tới đầu 2025, sau nhiều đồn đoán tan vỡ, hai người công bố ly hôn.

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