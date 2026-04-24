Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Sao quốc tế 24/04/2026 13:59

Ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh công bố bản án dân sự trong vụ việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên Trần Nghiên Hy.

Vào ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh đã đưa ra thông báo chính thức về kết quả vụ kiện dân sự liên quan tới việc bảo vệ hình ảnh cho nữ diễn viên Trần Nghiên Hy. Bị đơn trong sự việc này là một người phụ nữ mang họ Mãn. Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, bà Mãn vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nam tài tử Trần Hiểu, chồng cũ của nguyên đơn.

Giai đoạn đầu năm 2018 kéo dài tới tháng 3/2025, người phụ nữ này đã liên tục đăng tải hàng loạt bài viết mang tính chất phỉ báng, xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội.

Các thông tin sai lệch xoay quanh việc vu khống Trần Nghiên Hy ngoại tình, thậm chí ác ý tung tin đồn con trai chung của hai ngôi sao không cùng huyết thống với người chồng. Những lời lẽ kích động dư luận này đã thu hút lượng lớn bình luận tiêu cực, chà đạp nghiêm trọng lên nhân phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của sao nữ.

Bản án dân sự buộc bà Mãn phải đăng bài xin lỗi công khai, ghim ở vị trí nổi bật trên trang cá nhân. Thêm vào đó, kẻ tung tin đồn ác ý phải chi trả tổng cộng 40.000 NDT bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại kinh tế, bồi đắp tổn thất tinh thần cùng chi phí pháp lý.

Dù pháp luật đã phán quyết, suốt 8 năm qua, bị cáo vẫn ngang nhiên ngoan cố không chịu xin lỗi hay bồi thường bất cứ khoản tiền nào. Thái độ thách thức này là giọt nước tràn ly khiến nữ diễn viên phải ủy thác luật sư đệ đơn lên tòa, cương quyết yêu cầu cưỡng chế thi hành án.

Diễn viên Trần Nghiên Hy là người Đài Loan, sinh năm 1983. Ngoài Tiểu Long Nữ, cô nổi tiếng với vai Thẩm Giai Nghi trong You Are the Apple of My Eye. Sau khi kết hôn, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Gần đây, cô tái xuất màn ảnh, góp mặt trong nhiều hoạt động của giới giải trí.

Trần Hiểu người gốc Đại lục, là tài tử nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ với Cung tỏa liên thành, Tân tiếu ngạo giang hồ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Anh kém vợ 4 tuổi. Trần Hiểu hiện hoạt động ổn định trong showbiz với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, được đánh giá cao về diễn xuất.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, sinh con trai đầu lòng cùng năm. Tới đầu 2025, sau nhiều đồn đoán tan vỡ, hai người công bố ly hôn.

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả

Trần Nghiên Hy và Lý Nhược Đồng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

Trần Nghiên Hy và Lý Nhược Đồng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình

Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình

Vợ vừa đột tử 3 ngày, tôi mở tủ lạnh đang bốc mùi thì "ngã quỵ" trước thứ bên trong, chỉ biết khóc nức nở

Vợ vừa đột tử 3 ngày, tôi mở tủ lạnh đang bốc mùi thì "ngã quỵ" trước thứ bên trong, chỉ biết khóc nức nở

Tâm sự 37 phút trước
Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Sao quốc tế 59 phút trước
Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Sức khỏe 1 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Xe chở nhiên liệu lật nghiêng rồi phát nổ trên đường cao tốc, 4 người tử vong thương tâm

Xe chở nhiên liệu lật nghiêng rồi phát nổ trên đường cao tốc, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 28 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Video 2 giờ 58 phút trước
Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Sống khỏe 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Video 4 giờ 15 phút trước

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

Chung Hán Lương vẫn 'gây ba khi đóng tổng tài ở tuổi 51

Chung Hán Lương vẫn 'gây ba khi đóng tổng tài ở tuổi 51

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế

Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế