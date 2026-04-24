Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi 'ngã quỵ' khi nhìn thấy người đi cùng chị ấy

Tâm sự 24/04/2026 16:30

Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động. Đó là một bé trai khoảng 7 tuổi, có gương mặt giống chồng tôi như đúc.

Tôi và chồng sống cùng nhau đã 5 năm nhưng vẫn chỉ có hai vợ chồng với nhau sớm hôm. Chúng tôi khó có con, mà nguyên nhân là nằm ở tôi. Tôi đã chạy chữa rất nhiều nơi, đổ tiền bạc không ít nhưng vẫn chưa có tin tức con cái. Chồng tôi chưa từng tỏ ra chán ghét tôi. Nhưng tôi biết anh rất muốn có con, chỉ cần nhìn ánh mắt anh khi thấy bọn trẻ, tôi chạnh lòng và thấy có lỗi với chồng.

Một hôm, tôi một mình đi siêu thị. Trong nhiều người qua lại, tôi chết sững khi thấy người yêu cũ của chồng trước mắt. Sở dĩ tôi biết về người cũ của chồng là vì anh thành thật kể tôi nghe. Hai người họ từng yêu nhau nhưng cuối cùng chia tay vì bố mẹ anh không chấp nhận chị ấy. Anh khẳng định đã hoàn toàn quên người cũ khi lấy tôi. Quả thật tôi tin tưởng chồng, vì nhiều năm tôi chưa có con, anh vẫn một lòng với tôi.

 

Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động. Đó là một bé trai khoảng 7 tuổi, có gương mặt giống chồng tôi như đúc. Tôi và chồng yêu nhau 2 năm rồi lấy nhau 5 năm, tính ra vừa đúng với số tuổi của đứa trẻ này.

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi 'ngã quỵ' khi nhìn thấy người đi cùng chị ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ sau khi chia tay với chồng tôi, chị ấy đã mang thai rồi quyết định nuôi con một mình mà không báo cho chồng tôi biết. Nhưng rất nhiều năm chị chưa từng xuất hiện, vì sao lúc này lại đến trước mặt tôi, khi tôi và chồng đang tuyệt vọng trong chuyện có con. Nếu chồng tôi biết mình có một đứa con trai thì anh có bỏ tôi để quay về với người cũ không?

Mấy ngày sau, tôi nghe ngóng tin tức về người yêu cũ của chồng. Tôi biết được chị ấy nhiều năm trước sang nước ngoài, chỉ mới về đây được khoảng vài tháng. Tôi không biết vì sao chị ấy lại quay về, tôi lo lắng chị ấy sẽ liên lạc với chồng tôi. 

Phải chi tôi có được một đứa con với chồng thì tôi vẫn còn hy vọng cho bản thân. Nhưng giờ tôi chẳng có gì thì sao có thể giữ chân chồng đây? Tôi khổ tâm lắm, phải làm sao đây?

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

