Vợ bỗng dưng đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm tôi 'ngã quỵ' thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 23/04/2026 22:11

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy.

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình.

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà để theo bồ, 1 năm sau đi ngang nhà cũ, tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng tan hoang

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà để theo bồ, 1 năm sau đi ngang nhà cũ, tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng tan hoang

Tôi hận chồng cũ tột cùng, đến cả con đường sang nhà anh tôi cũng không muốn đi qua. Tôi cũng chưa từng ghé thăm bố mẹ chồng. Dù trước đó họ đối xử với tôi rất tốt nhưng khi chồng tôi đòi ly hôn thì họ cũng chẳng can ngăn câu nào.

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Mừng bạn thân sinh quý tử tôi chuyển thẳng 10 triệu, nhận lại tin nhắn trả lời mà tôi "ngã quỵ" vì sự thật kinh hoàng

Mừng bạn thân sinh quý tử tôi chuyển thẳng 10 triệu, nhận lại tin nhắn trả lời mà tôi "ngã quỵ" vì sự thật kinh hoàng

Tâm sự 37 phút trước
Vừa về nhà đã thấy vợ quỳ rạp dưới chân osin, tôi "ngã quỵ" khi mất 60 triệu để mua lại bí mật kinh hoàng

Vừa về nhà đã thấy vợ quỳ rạp dưới chân osin, tôi "ngã quỵ" khi mất 60 triệu để mua lại bí mật kinh hoàng

Tâm sự 46 phút trước
Bí ẩn đằng sau thói quen tắm lâu của chồng: Vợ sốc ngất khi biết anh đang dùng nước để che giấu một hành động mờ ám

Bí ẩn đằng sau thói quen tắm lâu của chồng: Vợ sốc ngất khi biết anh đang dùng nước để che giấu một hành động mờ ám

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Lột bao gối mẹ chồng đi giặt, tôi "ngã quỵ" thấy tập giấy vạch trần bí mật

Lột bao gối mẹ chồng đi giặt, tôi "ngã quỵ" thấy tập giấy vạch trần bí mật

Ngoại tình 5 giờ 16 phút trước
Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà để theo bồ, 1 năm sau đi ngang nhà cũ, tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng tan hoang

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà để theo bồ, 1 năm sau đi ngang nhà cũ, tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng tan hoang

Vừa đi công tác về đã vội quấn quýt bên vợ, tôi "ngã quỵ" khi mở tủ quần áo thấy một thứ không nên thấy

Vừa đi công tác về đã vội quấn quýt bên vợ, tôi "ngã quỵ" khi mở tủ quần áo thấy một thứ không nên thấy

Mừng bạn thân sinh quý tử tôi chuyển thẳng 10 triệu, nhận lại tin nhắn trả lời mà tôi "ngã quỵ" vì sự thật kinh hoàng

Mừng bạn thân sinh quý tử tôi chuyển thẳng 10 triệu, nhận lại tin nhắn trả lời mà tôi "ngã quỵ" vì sự thật kinh hoàng

Vừa về nhà đã thấy vợ quỳ rạp dưới chân osin, tôi "ngã quỵ" khi mất 60 triệu để mua lại bí mật kinh hoàng

Vừa về nhà đã thấy vợ quỳ rạp dưới chân osin, tôi "ngã quỵ" khi mất 60 triệu để mua lại bí mật kinh hoàng

Thấy bụng bầu 7 tháng của em dâu có hình dáng lạ, tôi lén lật vạt áo lên nhìn rồi "ngã quỵ" không thốt nên lời

Thấy bụng bầu 7 tháng của em dâu có hình dáng lạ, tôi lén lật vạt áo lên nhìn rồi "ngã quỵ" không thốt nên lời

"Tham vàng bỏ ngãi" chạy theo tiểu thư giàu có, 3 năm sau gặp lại người cũ, tôi ngã quỵ khi biết danh tính thật của em

"Tham vàng bỏ ngãi" chạy theo tiểu thư giàu có, 3 năm sau gặp lại người cũ, tôi ngã quỵ khi biết danh tính thật của em