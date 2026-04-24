Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Tàu đánh cá Zhefengyu 23085 đã vận chuyển một con cá mú khổng lồ nặng 215 kg từ biển Đông về bến tàu thôn Tê Phượng, đường Thuần Hồ, quận Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Do kích thước bất thường này, giá trị thị trường hiện tại của nó được ước tính vào khoảng 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (77 đến 115 triệu đồng).

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

