Kinh hoàng cảnh tượng máy bay va chạm với đường dây điện rồi rơi xuống đất và cái kết

Vụ việc xảy ra tại khu đất trống phía trước Sân bay Salinas Municipal, trên đại lộ Skyway, Mỹ, vào ngày 20/4. Trong clip, chiếc máy bay đang hạ độ cao thì va chạm với đường dây điện cao thế, gây ra tia lửa điện và làm cột điện lóe sáng. Vụ va chạm gây hư hại nhẹ cho máy bay, khiến nó nằm úp bụng. Phi công, một người đàn ông 70 tuổi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Video 1 giờ 28 phút trước 1 giờ 28 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-may-bay-va-cham-voi-uong-day-ien-roi-roi-xuong-at-va-cai-ket-758341.html