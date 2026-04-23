Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), 3 con giáp phất lên như Rồng, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc, giàu sang chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 23/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phất lên như Rồng, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc, giàu sang chạm nóc trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), Hỏa sinh Thổ đem lại tin vui tình cảm cho người tuổi Ngọ, bất kể bạn đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân. Để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc, bạn nên mở lòng đón nhận, không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), 3 con giáp phất lên như Rồng, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc, giàu sang chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay cũng là ngày thích hợp để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình. Bạn và người ấy không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần một bữa tối cùng nhau chuẩn bị và cùng nhau nấu nướng đã có thể khiến cả hai cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Chính Quan nâng đỡ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng có những bước thăng tiến rõ rệt. Những thành công bạn gặt hái được khiến cấp trên rất vừa lòng và sẵn sàng giao cho bạn những cơ hội tiếp theo nhằm giúp củng cố vị trí của bạn.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), Tam Hội trợ vận cho tuổi Sửu làm ăn phát đạt, người kinh doanh được khách hàng tin tưởng, người làm công chức sớm có thành tích tốt. Công việc thuận lợi như ý, bạn còn được đồng nghiệp và cấp trên vô cùng yêu quý nữa. 

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), 3 con giáp phất lên như Rồng, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc, giàu sang chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình cảm kém may mắn vì Thổ khắc Thủy. Đặc biệt là các bạn trẻ, giữa bạn và người ấy thường xuyên xuất hiện những xung đột, chuyện nhỏ hóa lớn. Người trong nhà với nhau thì cảm thấy ngột ngạt vì những chuyện lặt vặt.

 

Thiên Tài chiếu vận báo hiệu tuổi Sửu sắp có trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên bạn nên chăm chỉ làm ăn, đừng sa đà vào những trò cờ bạc, đỏ đen, rượu chè kẻo lộc đi hết không còn lại gì cả.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), vận trình công việc của người tuổi Thân diễn ra dễ dàng. Sự nhạy bén, linh hoạt trong quá trình nắm bắt thời cơ giúp tuổi Thân có những bước tiến đáng kể trong ngày. Tuy nhiên, cơ hội bao giờ cũng đi liền với thách thức đòi hỏi bản mệnh phải thật vững vàng dù đứng trong hoàn cảnh nào.

Trong 5 ngày liên tiếp (23/4 - 27/4), 3 con giáp phất lên như Rồng, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc, giàu sang chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tào lộc vô cùng vượng phát, vận may chiếu mệnh giúp công việc kinh doanh đón nhận nhiều tin vui lộc lá. Tuy vậy, bạn vẫn nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, đầu tư vì có rủi ro bất ngờ.

Bạn và nửa kia đã có khoảng thời gian dài để tìm hiểu lẫn nhau, và đây là lúc để hai người tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cần mở lòng mình và cho người khác cơ hội để không phải sống trong cảnh cô đơn nữa.

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