Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 22/04/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời trong 7 ngày cuối tháng 4 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 7 ngày cuối tháng 4, Chính Ấn sẽ thúc đẩy sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển thuận lợi và còn có thêm các cơ hội mới. Ngày này bạn nên tiếp tục duy trì thái độ tích cực, lạc quan và không ngừng cải thiện bản thân để nổi bật hơn đối thủ cạnh tranh. 

Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong tình yêu, những người độc thân luôn mong muốn gặp được người bạn đời lý tưởng của mình thì hôm nay cũng sẽ có cơ hội đó, trong khi các cặp đôi nên cho nhau không gian riêng để cả hai có những khoảng riêng tư, tăng thêm sức hấp dẫn trong mắt nhau.

 

Về tài chính, người làm ăn kinh doanh dễ được lợi trong hôm nay. Thái độ chuyên nghiệp và tận tâm sẽ giúp bạn giành được sự ủng hộ, mở rộng thị trường, đưa danh tiếng của mình vang xa trong giới. Vận may tài chính của bạn ổn định, thu chi cân đối, mua sắm hợp lý sẽ giúp bạn tích lũy của cải.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 7 ngày cuối tháng 4, Thực Thần nhập mệnh cho biết công việc của Tuất không có thành tựu lớn nhưng vẫn rất ổn định. Bạn có được chút may mắn và tinh thần hứng khởi trong ngày hôm nay, thi thoảng còn được đồng nghiệp khen ngợi.

Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày không tồi, có thể tìm được lợi thế cho mình. Nhất là người kinh doanh buôn bán thuận lợi. Bạn là con giáp nhanh nhẹn nên hiếm khi để cơ hội kiếm tiền vụt mất.

Đường tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Con giáp này có thể nói rõ về vấn đề của mình chắc chắn sẽ được người ấy cảm thông hơn so với việc giữ bí mật. Ai đang muốn tư vấn tình cảm nên tìm đến bạn thân, có thể họ sẽ cho bạn lời khuyên đúng đắn.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 7 ngày cuối tháng 4, Lục Hợp mang tới cho Mão những mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Thái độ hành xử có chừng mực, biết người biết ta giúp bản mệnh dễ dàng gây được thiện cảm với bất cứ ai. Ngày này rất có lợi cho các kế hoạch ký kết, hợp tác làm ăn.

Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Một số người có thể sẽ được cấp trên cất nhắc và khách hàng đề bạt nên nhìn chung mọi việc tiến triển khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của con giáp này nên hãy tiếp tục cố gắng, thận trọng, thể hiện bản thân thật xuất sắc.

 

Mộc – Thổ xung khắc có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của bản mệnh khi chuyện tình cảm không như ý. Tuy nhiên, tranh cãi là điều hoàn toàn bình thường trong một mối quan hệ, vậy nên bạn đừng quá sốt ruột, quan trọng là cả hai tranh luận trên tinh thần làm rõ vấn đề, hóa giải khúc mắc.

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