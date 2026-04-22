Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi 'ngã quỵ' muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn

Tâm sự 22/04/2026 14:31

Tôi từng yêu một người tệ bạc. Lúc ấy còn trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần tình yêu đủ lớn thì có thể thay đổi bản tính của một con người. Nhưng tôi đã lầm, khi tôi cho đi tất cả, thứ tôi nhận lại chỉ là sự phản bội. Tôi ôm trong mình đứa trẻ mới tượng hình rời đi. Tôi biết người đàn ông này không thể là cha của con mình.

Ban đầu, tôi không biết có nên giữ lại đứa trẻ này không. Tôi sợ tương lai quá nhiều áp lực, tôi sợ không thể nuôi con tốt. Nhưng bố mẹ tôi khuyên tôi nên nuôi con, đứa trẻ này là con của tôi mà. Tôi quyết định giữ con lại và hứa với lòng sẽ trở thành người mẹ tốt.

Khi mang thai được 5 tháng, tôi gặp Vinh. Dù biết tôi đang mang thai con của người khác nhưng anh vẫn theo đuổi tôi. Anh chân thành muốn yêu thương và bảo vệ mẹ con tôi. Tôi bị anh cảm động nên đồng ý hẹn hò với anh.

Tôi và Vinh đã tính chuyện sau khi tôi sinh con. Tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc vợ chồng anh trai tôi nuôi. Tạm thời chúng tôi sẽ làm như thế để được gia đình của Vinh chấp nhận. Sau khi chúng tôi có thể cưới nhau thì ông bà cũng phải chấp nhận con của tôi dù muốn hay không. 

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi 'ngã quỵ' muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa từng gặp người nhà của Vinh nhưng tôi có nhớ tên của mẹ anh, tên của bà rất lạ. Đến hôm tôi trở dạ, bố mẹ tôi vội vàng đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi tôi vào phòng sinh thì họ mới gọi nói địa chỉ bệnh viện cho người yêu của tôi.

Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ chính là bệnh viện này lại là nơi mẹ của người yêu đang làm việc. Tệ hơn nữa, bà chính là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi. Sở dĩ tôi biết là mẹ của Vinh là vì bảng tên trên áo của bà. Họ tên của mẹ Vinh không phổ biến. Ngay khi thấy cái tên đó tôi đã muốn nhảy khỏi bàn đẻ để đề phòng tránh bị nhận ra. Nhưng đã quá muộn, sau đó Vinh cũng đã nói với tôi mẹ của anh làm việc ở đây, bà là bác sĩ phụ khoa

Sau khi Vinh đến thăm tôi, mẹ của anh cũng biết nhưng bà không đi theo con trai. Tôi không biết mẹ của Vinh có nhớ mặt tôi hay không. Nhưng tôi thấy hoang mang lắm, nếu bà biết thì phải làm sao? Nếu kế hoạch của tôi và người yêu bị bại lộ thì chúng tôi mãi mãi không thể đến với nhau. Giờ tôi có nên chia tay người yêu không? Hay là cứ tiếp tục, tới đâu thì ứng phó tới đó?

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy sau ngày 23/4/2026

3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy sau ngày 23/4/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời

Trong 7 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp này may mắn liên miên, bước ra khỏi cửa là tiền rơi vào túi, Phú Quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi "ngã quỵ" muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi "ngã quỵ" muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Con hổ nhảy ra khỏi rạp xiếc và lao vào đám đông khi hàng rào bảo vệ bất ngờ sụp đổ khiến khán giả hoảng sợ la hét

Con hổ nhảy ra khỏi rạp xiếc và lao vào đám đông khi hàng rào bảo vệ bất ngờ sụp đổ khiến khán giả hoảng sợ la hét

Video 1 giờ 30 phút trước
Chính thức bước qua ngày 24/4, 3 con giáp đuổi nghèo đón giàu, chiếm lĩnh kho vàng, của cải chất cao, tương lai xán lạn

Chính thức bước qua ngày 24/4, 3 con giáp đuổi nghèo đón giàu, chiếm lĩnh kho vàng, của cải chất cao, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa, 13 người tử vong và nhiều người bị thương

Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa, 13 người tử vong và nhiều người bị thương

Video 2 giờ 15 phút trước
Sạc dự phòng bất ngờ phát nổ rồi cháy dữ dội, mẹ vội ôm 2 con bỏ chạy thoát thân

Sạc dự phòng bất ngờ phát nổ rồi cháy dữ dội, mẹ vội ôm 2 con bỏ chạy thoát thân

Video 2 giờ 23 phút trước
Thương tâm: Người đàn ông điều khiển xe máy va chạm với bóng do trẻ em đá ra đường, dẫn đến tai nạn tử vong

Thương tâm: Người đàn ông điều khiển xe máy va chạm với bóng do trẻ em đá ra đường, dẫn đến tai nạn tử vong

Video 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay (22/4), Phật Bà báo tin 3 con giáp cải mệnh thành công, hứng vô vàn vận may, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Qua đêm nay (22/4), Phật Bà báo tin 3 con giáp cải mệnh thành công, hứng vô vàn vận may, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi "ngã quỵ" thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi "ngã quỵ" thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa thẳng sang cổng nhà mình, tôi sang đòi gỡ xuống thì thấy cảnh tượng của vợ trong máy

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa thẳng sang cổng nhà mình, tôi sang đòi gỡ xuống thì thấy cảnh tượng của vợ trong máy

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Đang cùng vợ "quấn quýt", đống sách trên giá bỗng đổ ập xuống, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng rơi ra từ bên trong

Đang cùng vợ "quấn quýt", đống sách trên giá bỗng đổ ập xuống, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng rơi ra từ bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" vọng ra từ phòng chị dâu góa bụa, tôi đẩy cửa vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" vọng ra từ phòng chị dâu góa bụa, tôi đẩy cửa vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong