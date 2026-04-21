Ly hôn 10 tháng, một mình lẻ bóng lại bất ngờ 'nghén nặng' mang thai, tôi ngã quỵ khi mẹ tiết lộ bí mật về đêm say rượu hôm ấy

Tâm sự gia đình 21/04/2026 21:47

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi quyết định ly hôn 10 tháng trước. Ngày trước tôi nghĩ đã yêu nhau ngọt ngào vui vẻ thì khó mà chia tay nhau được. Nào ngờ khi chung sống với nhau, cãi vã liên nhiên khiến chúng tôi ngày một xa nhau, dẫn đến kết cuộc đường ai nấy đi.

Quyết định ly hôn chồng, tôi dành thời gian một mình để ngẫm lại cuộc hôn nhân thất bại đã qua. Chắc có lẽ vì cả tôi và chồng đều kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu nhường ai. Mâu thuẫn ngày một nhiều lại chẳng chịu giải quyết, đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Dù tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, cũng luyến lưu cuộc hôn nhân đã khép lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, chúng tôi đã ly hôn.

 

Suốt 10 tháng sau khi ly hôn chồng, tôi vẫn một mình đi về, chỉ có về nhà rồi đi làm, lâu lâu sẽ dạo phố cùng bạn bè. Tôi không nghĩ sẽ đi bước nữa, nhẹ nhàng sống mỗi ngày một mình, trong lòng cứ tin duyên phận đã có trời cao an bài, muốn cũng chẳng dễ dàng.

Không thể dối mình rằng cũng trong những tháng qua, tôi vẫn có nghĩ về chồng cũ. Dù từ ngày gặp nhau lần cuối lúc ra tòa ly hôn, tôi và anh không còn liên lạc. Tôi cứ nghĩ không biết anh đã tìm được người mới thích hợp chưa.

Đến một ngày bỗng trong người tôi có dấu hiệu kỳ lạ. Chu kỳ của tôi bị trễ, ban đầu tôi cũng không để tâm lắm chuyện này, cứ nghĩ do dạo này mình căng thẳng. Đến khi tôi thường xuyên nôn ói thì tôi ngẩn người khó hiểu. Đây chẳng phải là dấu hiệu có thai hay sao? Nhưng làm sao có thể? Tôi suốt mấy tháng qua làm gì có qua lại với ai?

Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi choáng váng. Tôi vẫn không thể tin, quyết định đến bệnh viện khám, kết quả đúng là tôi có thai được gần 2 tháng. Quá hoang mang và bất lực, tôi đành nói với mẹ chuyện hoang đường này. Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài nói:

“Con rốt cuộc có nhớ không? Cái đêm đó chồng cũ đưa con về nhà, con say không biết trời đất. Nó cứ bảo mẹ đi ngủ đi để nó chăm sóc con. Mẹ biết là hai đứa còn tình cảm cũng chẳng đuổi nó về. Con nhớ lại xem tối đó thế nào”.

Đầu óc tôi quay cuồng, thật sự không thể nhớ được gì. Sau đêm đó chồng cũ cũng không hề liên lạc với tôi. Nếu đúng như lời mẹ tôi kể thì thời gian trùng khớp với tuổi thai. Tối hôm đó tôi và chồng cũ cùng tham gia tiệc của một người bạn chung. Tôi uống rất nhiều đến mức không nhớ ai đưa mình về nhà.

Hôm sau, chồng cũ đứng trước cửa nhà nhìn tôi bước ra. Anh tiến tới ôm lấy tôi rồi nói:

“Mình về lại với nhau đi, để anh chăm sóc mẹ con em. Anh hứa lần này sẽ không làm em khóc nữa”.

Tự dưng lúc đó tôi lại khóc, chẳng trả lời anh ấy được hay không. Tôi có nên quay lại với chồng cũ không, hay là cứ một mình nuôi con?

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chồng tôi ngồi trên sàn nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại.

3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng sau ngày 21/4/2026

3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng sau ngày 21/4/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Ly hôn 10 tháng, một mình lẻ bóng lại bất ngờ "nghén nặng" mang thai, tôi ngã quỵ khi mẹ tiết lộ bí mật về đêm say rượu hôm ấy

Ly hôn 10 tháng, một mình lẻ bóng lại bất ngờ "nghén nặng" mang thai, tôi ngã quỵ khi mẹ tiết lộ bí mật về đêm say rượu hôm ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Ly hôn 4 năm mới lần đầu về thăm, chồng cũ "ngã quỵ" nghe con vô tư hỏi mẹ về điều này

Ly hôn 4 năm mới lần đầu về thăm, chồng cũ "ngã quỵ" nghe con vô tư hỏi mẹ về điều này

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Sau ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi "tức nghẹn" nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu

Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi "tức nghẹn" nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu

Chồng cũ liên tục chặn đường dúi vào tay tôi một thứ, mở ra xem mà tôi "sốc lặng" đến mức không dám tin

Chồng cũ liên tục chặn đường dúi vào tay tôi một thứ, mở ra xem mà tôi "sốc lặng" đến mức không dám tin

Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Chồng "mặt dày" bắt tôi đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi đáp trả một câu khiến anh ta tái mặt câm nín

Chồng "mặt dày" bắt tôi đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi đáp trả một câu khiến anh ta tái mặt câm nín