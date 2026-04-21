Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi "tức nghẹn" nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu

Tâm sự gia đình 21/04/2026 18:30

Sau thời gian nghỉ sinh con, tôi phải đi làm lại. Mẹ của tôi thương cháu ngoại còn nhỏ nên thường xuyên nhà tôi ở để giúp đỡ vợ chồng tôi. Dù sao nhà bố mẹ ruột cũng gần nhà chúng tôi, tôi thấy may mắn vì điều đó.

Tôi lấy chồng đã 4 năm, sinh được một con gái đã 2 tuổi. Chồng tôi là con một trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều. Ban đầu tôi không quá để ý chuyện này nhưng từ khi lấy anh tôi mới thấy mệt mỏi. Chồng tôi đã 32 tuổi, có gia đình rồi nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn xem anh như một đứa trẻ.

Từ ngày lấy nhau, tôi thường xuyên phải nghe mẹ chồng ở quê dặn dò phải chăm sóc chồng, nấu món anh thích, làm việc nhà để chồng không đụng tay. Ngoài những việc đó ra, ông bà chưa từng hỏi thăm tôi sống thế nào, có tốt hay không. 

Ngày tôi mang thai, bố mẹ chồng lên thăm vài lần, nhưng lần nào cũng dò hỏi xem có siêu âm được sinh con trai hay con gái không. Tôi biết ông bà mong có cháu trai để nối dõi. Đến khi biết tôi sinh con gái, tôi thấy rõ ông bà thất vọng lắm.

Đến khi con gái tôi một năm tuổi, bố mẹ chồng tôi mới đến thăm đúng một lần. Tôi tủi thân và giận ông bà lắm nhưng vẫn im lặng nín nhịn. Tôi sinh con gái thì sao, con tôi lớn lên khỏe mạnh là tôi đã thấy mừng rồi. Con nào chẳng là con, tôi không quan tâm bố mẹ chồng cư xử thế nào nữa. Huống hồ, nếu tôi làm lớn chuyện thì vợ chồng tôi cũng chẳng thế yên vui được.

Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi 'tức nghẹn' nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng sau đó mẹ chồng tôi bất ngờ lên ở chơi cùng vợ chồng tôi. Sáng hôm sau khi bà đến, tôi cố dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, nào ngờ phải nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ xót xa.

Tôi thấy mẹ chồng đang giặt đồ ở sau nhà. Lúc đó, tôi định bụng đi đến nói bà để tôi làm, tôi không muốn mẹ chồng làm thế này. Nhưng khi tôi đi gần tôi thì chết sững khi thấy bà chỉ bỏ đồ của chồng tôi vào máy giặt, còn đồ của tôi và con gái thì bà vứt ra đất. Tôi tức giận run cả người. Cũng chỉ là việc bỏ đồ vào máy giặt, rồi đợi đem phơi mà bà cũng chỉ nghĩ đến con trai của mình thôi sao? Chẳng lẽ con dâu và cháu nội không phải người một nhà với bà?

Quả thật, lần này nghe tin mẹ chồng lên chơi, tôi định biếu bà ít tiền tiêu xài. Nhưng giờ thấy cảnh tượng đau lòng này, tôi quyết định cất đi. Khi mẹ chồng xem tôi và con gái là người ngoài, thì vì sao tôi phải xem bà là người thân?

Không chỉ vậy, mẹ chồng lên thăm chúng tôi hai tuần nhưng chưa bao giờ chịu bế cháu nội. Bà không quan tâm cháu nội thích ăn gì, chỉ nấu món chồng tôi thích. Quà bà cho cháu nội chỉ duy nhất một hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay. Đến khi bà chuẩn bị ra khỏi nhà, còn không quên nói tôi mau chóng sinh con trai.

Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh. Giờ nếu tôi sinh con thứ hai là con trai thì con gái còn chịu đựng hắt hủi đến mức nào nữa? Giờ tôi có nên sinh thêm con không? Vì mẹ chồng tôi cứ gọi điện thúc giục liên tục, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Khi nhìn thấy mặt nhân tình của chồng tôi thì mẹ chồng chết sững không nói được lời nào. Ả ta hất mặt nhìn mẹ chồng tôi, còn cười mỉa nói một câu: “Sao nào tôi đã nói sẽ làm bà khổ sở mà, giờ bà đã thấy chưa?”. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi "ngã quỵ" thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 22/4/2026, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Chồng cũ liên tục chặn đường dúi vào tay tôi một thứ, mở ra xem mà tôi "sốc lặng" đến mức không dám tin

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc

Trong 9 ngày cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, phát tài cực nhanh, may mắn hết phần thiên hạ, hồng phúc lan tỏa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Chồng cũ liên tục chặn đường dúi vào tay tôi một thứ, mở ra xem mà tôi "sốc lặng" đến mức không dám tin

Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Chồng "mặt dày" bắt tôi đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi đáp trả một câu khiến anh ta tái mặt câm nín

Con gái nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu rồi hỏi một câu khiến tôi khóc nghẹn, hối hận vì đã ly hôn

Chồng đưa con riêng về rồi thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ, tôi vừa lên tiếng anh đã đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Vừa sinh xong chồng đã bỏ mặc ở viện để về nhà ngủ, nửa đêm chị hàng xóm gọi điện báo một câu khiến tôi "ngã quỵ"

