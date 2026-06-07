Từ giờ đến cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Dần có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Con giáp này chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ và quyết tâm trong các công việc làm thêm.

Thủy sinh Mộc, tuổi Dần cũng là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Con giáp này biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phải là trách nhiệm của riêng bất cứ ai.

Tuổi Dần là người vui tính, thông minh và rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, con giáp này cũng cần ý thức được tật xấu của mình là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo bởi điều đó sẽ khiến bản mệnh dễ mắc phải sai lầm. Hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Con giáp tuổi Mùi

Từ giờ đến cuối tháng 4 âm lịch, nhờ có Tam Hợp xuất hiện, hôm nay là một ngày vận trình hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi Thân. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, rắc rối nào cũng tìm được cách giải quyết nhanh chóng, đạt được những bước tiến mới đầy hứa hẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, cát thần này còn che chở để đường tài lộc, kinh doanh buôn bán của những chú Khỉ cũng đang trên đà thuận lợi. Nhân dịp này, bản mệnh có thể tăng thêm vốn, mở rộng đầu tư, tiến tới những mục tiêu lâu dài, có thể sẽ thu về không ít lợi nhuận.

Ngày này, vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa. Dù vợ chồng khó tránh lúc bất đồng quan điểm, nhưng trên hết, cả hai vẫn luôn có ý thức vun vén hạnh phúc gia đình, nên không cần phải lo lắng thái quá. Gặp vấn đề gì hãy thẳng thắn chia sẻ với nhau, mọi vấn đề đều có cách giải quyết.

Con giáp tuổi Thân

Từ giờ đến cuối tháng 4 âm lịch, dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân nên nhanh chóng hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Nếu bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ các ý kiến, quan điểm của mình, đừng tự ti cho rằng mình còn thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết. Có thể những suy nghĩ mới mẻ của bạn sẽ góp phần giúp tập thể tìm ra hướng đi mới đấy.

Người độc thân cần tìm cách để tháo gỡ những nút thắt tình cảm trong lòng mình thì mới mong thanh thản. Có nhiều chuyện tưởng chừng sẽ chôn vùi cùng với thời gian, nhưng nếu bạn chưa hoàn toàn buông bỏ thì chẳng cách nào quên được.

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