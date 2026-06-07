Ăn sữa chua đúng lúc bụng nhẹ tênh, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 07/06/2026 05:00

Đầy bụng, chướng hơi là tình trạng tiêu hóa phổ biến khiến nhiều người khó chịu. Sữa chua thường được xem là thực phẩm hỗ trợ đường ruột, nhưng không phải trường hợp nào cũng phù hợp.

Lợi ích của việc ăn sữa chuasức khỏe

Sữa chua và đồ uống từ sữa lên men nói chung từ lâu đã được biết là có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau cho cơ thể. Các lợi khuẩn có trong sữa chua không chỉ tốt cho tiêu hóa mà thành phần của sữa chua cũng ngăn ngừa bệnh tim mạch với cơ chế hoạt động như một chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Ngoài ra, sữa chua còn cho thấy những lợi ích sức khỏe khác, đối với những người không dung nạp lactose, táo bón, tiêu chảy, bệnh viêm ruột và dị ứng. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác cũng có thể giúp duy trì trọng lượng cơ thể vì chúng làm tăng mức độ hormone thúc đẩy cảm giác no. Hơn nữa, sữa chua đầy đủ chất béo có chứa axit linoleic liên hợp, một chất dinh dưỡng có thể làm giảm chất béo trong cơ thể và giảm nguy cơ ung thư vú.

Ăn sữa chua đúng lúc bụng nhẹ tênh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có một số loại Hy Lạp là nguồn cung cấp men vi sinh tốt như Bifidobacteria, giúp đường ruột thêm khỏe mạnh. Đồng thời, việc tiêu thụ sữa chua kết hợp với các loại thực phẩm lành mạnh khác như trái cây và rau quả đã được chứng minh là làm tăng phản ứng miễn dịch trong hệ tiêu hóa, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa như ung thư ruột kết, tiêu chảy, bệnh viêm ruột và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác có thể bị ức chế khi ăn sữa chua.

Chính vì những lợi ích nêu trên, sữa chua đã được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, cũng giống như các loại thực phẩm khác, sữa chua cũng nên được tiêu thụ một cách điều độ, cần có một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều loại thực phẩm lành mạnh khác để có sức khỏe tốt cũng như ăn sữa chua lúc nào đem lại hiệu quả tốt nhất cũng là một điều cần chú ý.

Đầy bụng có nên ăn sữa chua không?

Trong đa số trường hợp, người bị đầy bụng vẫn có thể ăn sữa chua vì lợi khuẩn trong thực phẩm này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, sữa chua vẫn chứa một lượng lactose nhất định nên có thể gây đầy hơi ở những người không dung nạp hoặc nhạy cảm với thành phần này. Vì vậy, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây đầy bụng và cơ địa mỗi người.

Ăn sữa chua đúng lúc bụng nhẹ tênh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn sữa chua giúp giảm đầy bụng

Lựa chọn loại sữa chua phù hợp

Ưu tiên các loại sữa chua nguyên chất, ít đường hoặc không đường. Sữa chua Hy Lạp là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ hàm lượng protein cao hơn và lượng lactose thấp hơn so với sữa chua thông thường.

Ăn vào thời điểm thích hợp

Không có một thời điểm cố định tốt nhất để ăn sữa chua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, có thể sử dụng trước bữa ăn khoảng 30 phút để tạo điều kiện thuận lợi cho lợi khuẩn đi vào hệ tiêu hóa. Với người mắc các bệnh lý dạ dày như viêm loét dạ dày mạn tính, không nên ăn khi bụng đói. Ngoài ra, sữa chua cũng có thể được dùng trong bữa ăn hoặc sau ăn từ 1 - 2 giờ.

Bắt đầu với lượng nhỏ

Nếu chưa từng sử dụng hoặc không chắc cơ thể có phù hợp hay không, nên bắt đầu với lượng nhỏ, khoảng nửa hộp sữa chua, sau đó theo dõi phản ứng của cơ thể trước khi tăng dần.

Không ăn sữa chua quá lạnh

Nên để sữa chua ở nhiệt độ phòng khoảng 10 - 15 phút trước khi sử dụng nhằm hạn chế kích thích dạ dày và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Ăn sữa chua đúng lúc bụng nhẹ tênh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ

Có thể bổ sung thêm các loại trái cây ít ngọt như dâu, việt quất hoặc hạt chia để tăng lượng chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Sữa chua chứa hàm lượng lớn lợi khuẩn Probiotics và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn sai thời điểm, bạn không chỉ lãng phí dinh dưỡng mà còn đối mặt với nguy cơ đau dạ dày, hỏng men răng hoặc rối loạn tiêu hóa nhưng không phải ai cũng biết.

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