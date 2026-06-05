Mang chiếc bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự gia đình 05/06/2026 04:30

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi sang nhà họ hàng có việc vài ngày, chồng tôi thì tăng ca. Ở nhà có một mình, tôi quyết định dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi đem bao gối, ga giường trong nhà đi giặt. Thông thường mẹ chồng tôi rất kỹ tính, không để tôi đụng chạm đến đồ đạc trong phòng của bà. Nhưng hôm ấy tôi nghĩ cũng chỉ vào tháo vỏ gối và ga giường ra giặt, tôi sẽ không chạm đến bất kì đồ gì khác trong phòng mẹ chồng.

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác. Theo như thời gian gửi tiền trên từng tờ giấy thì mẹ chồng tôi đều đặn mỗi tháng gửi 10 triệu cho người phụ nữ kia.

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi. Nhưng chồng tôi cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Trong lòng tôi nảy sinh linh cảm xấu, hình như có chuyện gì đó mà tôi không được biết.

Mang chiếc bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi để lại những tờ giấy kia trong bao gối của mẹ chồng, quyết định giữ nguyên hiện trạng để bà không nghi ngờ. Sau khi chồng tôi về, tôi hỏi anh về người phụ nữ được mẹ tôi gửi tiền kia.

Chồng tôi ban đầu nói không biết, nhưng khi bị tôi tra hỏi liên tục thì anh đành thú nhận. Hóa ra chồng tôi có con riêng với người phụ nữ kia. Anh nói chỉ là một lần chơi qua đường nhưng lại lỡ để lại hậu quả. Mỗi tháng chồng tôi lén đưa tiền để mẹ chồng ra ngân hàng gửi cho người phụ nữ kia.

Để có thêm tiền gửi cho nhân tình và con riêng, chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc để tôi không nghi ngờ. Quả thật 10 triệu kia không hề nhỏ, lương của chồng tôi cũng chẳng cao. Nhưng anh đành phải làm vậy để che giấu tội ngoại tình của mình.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và mất hết tin tưởng vào chồng. Thu nhập của tôi và chồng không dư dả, nhiều khi còn thiếu thốn lo cho con của chúng tôi. Vậy mà giờ mỗi tháng anh lại chi nhiêu đó tiền cho nhân tình và con riêng. Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?

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