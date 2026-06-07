Kim Trạch, tên thật là Trương Gia Vĩ, sinh ngày 30.1.1993 tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Sở hữu chiều cao 1,88 m cùng ngoại hình sáng, anh sớm bén duyên với nghề người mẫu sau khi tốt nghiệp Đại học Thời trang Bắc Kinh. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Kim Trạch hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang và từng có cơ hội xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Milan. Năm 2015, anh được đề cử giải Người mẫu thời trang chuyên nghiệp xuất sắc của năm, đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong lĩnh vực người mẫu.

Thông tin nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33 khiến nhiều khán giả yêu mến màn ảnh Hoa ngữ không khỏi bàng hoàng. Trước khi ra đi đột ngột, Kim Trạch được xem là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình và phim ngắn trực tuyến Trung Quốc, sở hữu hành trình nghệ thuật đáng chú ý từ người mẫu đến diễn viên.

Dù có nhiều triển vọng trên sàn catwalk, Kim Trạch quyết định chuyển hướng sang diễn xuất. Anh tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành để trau dồi kỹ năng trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí. Những vai diễn đầu tiên trong các dự án truyền hình và phim trực tuyến giúp anh dần được khán giả biết đến nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2020 khi Kim Trạch tham gia bộ phim tình cảm đô thị "Từ kết hôn bắt đầu yêu". Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai Lộc Diệc Nghiêu - nhân vật được yêu thích nhờ tính cách ấm áp và chân thành. Bộ phim giúp tên tuổi của nam diễn viên tiếp cận đông đảo khán giả trẻ, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp.

Cùng năm, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua bộ phim "Quên em, nhớ tình yêu", phiên bản làm lại của tác phẩm đình đám "Hoàng tử ếch". Khả năng thể hiện những nhân vật giàu cảm xúc và có chiều sâu tâm lý giúp Kim Trạch nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên góp mặt ở nhiều dự án như "Kiều An, xin chào", "Sơn trại tiểu manh chủ", "Không muốn yêu đương với sếp", "Liên minh người theo đuổi giấc mơ" hay "101 lần cướp hôn". Thay vì cạnh tranh ở thị trường phim truyền hình lớn, anh lựa chọn hướng đi riêng với dòng phim ngắn trực tuyến đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Dù không thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu, Kim Trạch vẫn duy trì lịch trình làm việc đều đặn và sở hữu lượng người hâm mộ trung thành. Những dự án như "Đợi hoa nở, đợi em về", "Nghịch Quang", "Vô chứng biên duyên" hay "Ai động vào quyền riêng tư của tôi" cho thấy sự nỗ lực không ngừng của anh trên con đường nghệ thuật. Sự ra đi đột ngột của Kim Trạch khi nhiều dự án vẫn chưa kịp ra mắt khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi tiếc nuối về một sự nghiệp đang tiếp tục rộng mở phía trước.